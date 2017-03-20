У європейської влади немає плану на випадок інопланетного вторгнення

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У зв’язку з відкриттям декількох екзопланет, на яких теоретично може бути життя, журналісти все частіше задаються питаннями про підготовленість жителів Землі до можливого візиту прибульців. Ведучий спікер по цій темі, який працював у 1990-х у Міноборони Британії, заявив, однак, що плану захисту від вторгнення немає, повідомляє Metro.



Нік Поуп очолював відділ по дослідженню випадків, пов’язаних з НЛО, з 1990-го по 1994-й рік. Британець вважається одним з головних експертів в області «інопланетної активності». На питання журналістів про те, що влада зробить в разі візиту прибульців, Поуп відповів: «Боюся, що нічого».

«Ми вважаємо навалу мешканців інших планет вкрай малоймовірною. Але я завжди виступав за те, щоб розробити план на цей випадок, адже шанс контакту людей з представниками позаземних цивілізацій все одно є», — розповів Поуп.

За словами британця, якщо прибульці коли-небудь відвідають Землю, їх візит не буде схожий на сюжет фільму «Війна світів». Скоріше, все станеться, як в картині «Прибуття».

«Науковці з різних країн зберуться разом, щоб вивчити кораблі інопланетян. Представники влади і глави корпорацій захочуть дістати у свої руки неземні технології», — заявив Поуп, додавши, що наслідки візиту прибульців можуть бути непередбачуваними.

«Людство може об’єднатися перед лицем можливої небезпеки з боку чужинців або ж, навпаки, розбитися на кілька таборів, в залежності від відношення до «гостей», — розповів британець.

«Іншими словами, план такий: розслабтеся, подружіться з інопланетянами, постарайтеся вкрасти їх технології, коли прибульці відвернуться. Звучить непогано», — жартують журналісти Metro.