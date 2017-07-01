Як доглядати за металопластиковими вікнами?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Частенько так буває, що ви не знаєте, як доглядати за новопридбаними металопластиковими вікнами від http://www.aluplast.ua/ua-ru/map/ivano-frankovsk.php. Дана стаття заповнить пробіл у ваших знаннях щодо цього.

Отже, мити рами слід або із застосуванням м’яких миючих засобів і теплої води, або зі спеціально створеними для цього засобами. І ні в якому разі не варто застосовувати засоби з абразивами, кислотами або розчинниками (наприклад, рідина для зняття лаку або спиртовий розчин). Як губки використовуйте м’яку натуральну тканину — бавовна, наприклад, або віскозу — так і ефект від миття краще, і ризик подряпати поверхні менший.

Відразу ж після установки вікон необхідно зняти захисну плівку. Якщо цього не зробити протягом двох тижнів з моменту покупки, то клей при подальшому видаленні залишає бруд.

Регулярно чистіть гумові деталі (ущільнювачі) від пилу теплою водою з милом і після змащуйте спецзасобами — для підтримки еластичності і забезпечення подальшого водовідштовхувального ефекту. Оптимальний варіант — мастило з гліцерином.

Фурнітура теж вимагає окремого догляду. Періодично (періодичність уточнюйте у продавця / виробника) змащуйте спеціальними мастильними засобами, в складі у яких немає смол або кислот і які не шкодять захисту від корозії. Наприклад — літієва змазка. Додайте її в прорізи в фурнітурі, по всьому периметру, після повного очищення всього вікна.

Не варто пробувати регулювати ручки самому без досвіду — краще викликати майстра — це недорого, швидко і надійно.

Не потрібно запобігати захлопуванню за допомогою вставляння клина в віконний проріз — блокування викличе поломку. Та й активна експлуатація під час вітру не дуже добре позначається на терміні служби вікна.

Зверніть увагу на водовідвідні канали на вікні. Їх також необхідно періодично ніжно очищати.

Під час проведення ремонту обов’язково закрийте поверхні вікна щоб уникнути зайвих забруднень.

Для захисту від дітей є спеціальний замок, що відкривається ключем — і дитина не випаде, і вікно вціліє. Є ще простий обмежувач відкриття стулок.

І останнє. Не забувайте провітрювати якнайчастіше! Або встановіть вентиляційну систему. Це необхідно, щоб уникнути скупчуванню вологи. Інакше вікна будуть пітніти. Щоб визначити ступінь провітреному в зимовий період, зверніть увагу на зовнішнє скло. При відкриванні вікна воно пітніє. А коли конденсат пропаде, вікно можна закривати.