Як написати курсову роботу

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Рано чи пізно кожен студент задається питанням — як писати курсову роботу, з чого починати підготовку дослідження, як правильно оформити готовий матеріал і гідно його захистити. Приступаючи до написання курсового проекту, слід неухильно дотримуватись чинних правил Госту, а також методичних рекомендацій навчального закладу.

Введення в курсовій роботі, приклад актуальності

Введення є важливою частиною курсового проекту, покликане орієнтувати читача в подальшому розкритті теми і містить основні кваліфікаційні характеристики дослідження. При виникненні питання «як правильно написати вступ до курсової роботи», керуватися в першу чергу необхідно методичними рекомендаціями, розробленими кафедрою.

Обов’язковою вимогою до кожної наукової роботи є актуальність, яка дозволяє оцінити здатність студента вибрати важливу тему, розкрити її у відповідності з власним баченням, оцінити її соціальне, наукове значення. Актуальність потрібна для того, щоб переконатися в професійній підготовці і науковій зрілості автора дослідження. Не варто описувати її здалеку, використовуючи загальні розпливчасті фрази, цілком достатньо однієї сторінки тексту, щоб розкрити основні показники актуальності обраної теми. Задаючись питанням, як написати актуальність теми курсової, важливо не відступати від загальних методичних рекомендацій.

Як писати план курсової

Не можна приступати до написання курсової, поки не буде складено її план (зміст). Даний процес здійснюється, як правило, за безпосередньої участі викладача. Можна або надати йому вже готовий план, або попросити допомогти в складанні основних питань.

Щоб написати зміст самостійно, можна взяти основні підручники з предмету, вивчити розділи, які розглядають обрану тему і проаналізувати викладені в них пункти — на їх основі можна скласти свій план по темі дослідження. Приклади того, як писати плани курсової роботи, також можна подивитися в методичних рекомендаціях.

Як робити виноски в курсовій роботі, приклад оформлення

При роботі над текстом дослідження не обійтися без виносок, які вказують джерела цитування. Задаючись питанням, як їх слід оформляти, необхідно враховувати, що в кожному Вузі передбачаються власні вимоги та стандарти оформлення виносок. В таких питаннях, як розмір шрифту, виділення прізвища автора і т. д., єдності немає, тому найкращим помічником у вирішенні даної задачі стануть методичні рекомендації, або ще простіший варіант — замовити написання курсової роботи, якраз компания DiplomRED Украина тим і займається..

Існує загальний стандарт, який передбачає оформлення виносок — вони повинні включати в себе номер, опис джерела цитати, а також номер сторінки джерела, звідки була взята цитата. Виноски бувають стислими і повними, в сучасних ВУЗах вимагають застосовувати повні виноски. У тексті вони оформляються інтервалом 1., а використовуваний шрифт повинен бути на 3 або 4 одиниці менше, ніж основний текст роботи.

Стандартна структура виноски повинна включати: ініціали автора цитати; повна назва джерела (у разі його переведення з іншої мови — після назви вказати Ф. В. О. перекладача); рік видання книги; назва видавництва.

Як робити посилання в курсовій

Посилання в курсовому проекті потрібні в першу чергу для того, щоб показати роботу студента з різними інформаційними джерелами, а не бездумне копіювання певних місць з них. Не слід робити занадто багато посилань, необхідно пам’ятати, що будь-яке дослідження — це творча робота, тому автоматичного копіювання цитат з підручників там не повинно бути.

Посилання в роботі зазначаються у такому порядку: спочатку необхідно написати ім’я автора джерела, потім вказується назва допомоги (через дефіс), видавництво, рік видання побачило світ, і номер сторінки. Багато студентів цікавляться, яким шрифтом писати курсову роботу — зазвичай використовується стандартний Times New Roman, 12, з відстанню між рядками 1.5. Якщо в методичці Вузу передбачені інші вимоги, їх варто враховувати.

Як писати список літератури курсової

Важливо, щоб у ньому були перераховані всі літературні джерела, використані студентом при написанні роботи. Список літератури включає також всі навчальні посібники, монографії, періодичні видання і т. д. Кожен пункт бібліографії повинен починатися з прізвища автора, після чого вказується назва книги і всі вихідні дані. Найкраще публікувати такий список в алфавітному порядку.

Як робити додатки до курсової

Додаток є продовженням проекту, саме так вони і повинні оформлятися — даний розділ роботи йде відразу після списку літератури. Кожний додаток має бути оформлене на новій сторінці і мати змістовний заголовок. Якщо додатків більше одного, вони повинні бути пронумеровані, також нумеруються всі наявні в них малюнки, графіки і таблиці.

Висновок курсової та презентація

Деякі студенти не знають, що писати у висновку курсової роботи — ця частина проекту повинна включати висновки з теми дослідження, його результати. Даний розділ повинен поставити «крапку» в дослідженні, продемонструвавши якусь оцінку виконаної роботи, порівнянну з її метою.

Не варто переживати про те, як робити презентацію курсової — досить виділити для виступу основні моменти дослідження і не заглиблюватися в деталі. Запорукою успіху гарної презентації є впевненість, володіння темою і вміння без запинки відповідати на додаткові питання.