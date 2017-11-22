Як навчитися економити? Дірки, в які витікають наші гроші

Багато людей не раз замислювалися над тим, щоб накопичити невеликий капітал і відкрити власну справу. Адже працювати на себе завжди краще і приємніше, ніж на дядю. Однак це бажання часто розбивається об банальне невміння економити. Можливо, вам і не потрібен свій магазин або кафе, а ось з’їздити в захоплюючу подорож ви зовсім не проти. Та ось тільки фінансів весь час не вистачає …

Щоб навчитися відкладати гроші, спочатку потрібно з’ясувати, в які дірки вони витікають практично кожен день. Вся справа в тому, що ми часто купує непотрібні нам речі або продукти, потрапляючи на вудки маркетингу. Наскільки ви схильні даремно витрачати гроші, можна визначити, відповівши на наступні питання:

• Чи можете ви не купити чогось, навіть якщо вам цього дуже хочеться?

• Чи є у вас речі, якими ви скористалися всього один раз, а то і зовсім не користувалися?

• Чи часто ви знімаєте кредитні гроші з пластикової картки на споживчі потреби?

• Чи любите ви гуляти великими магазинами, навіть якщо вам нічого не потрібно?

• Чи часто ви купуєте продукцію за акціями або на розпродажі?

• Чи можете ви купити якусь річ тільки тому, що вона є у вашого друга, сусіда, родича?

Здавалося б, немає нічого поганого в вищеописаних ситуаціях. Однак саме завдяки ним фінанси витікають з наших кишень. Ми купуємо речі, нав’язані нам рекламою або чужою думкою. Звичайно, є в житті ситуації коли миттєвий кредит від loany.com.ua/ru/kredit-s-ploxoj-kreditnoj-istoriej вам буде просто необхідний для вирішення поточної фінансової проблеми.

Згідно зі статистикою, більшу частину непотрібних витрат складають саме дрібні витрати. Ось список основних:

• Шкідливі звички. Скільки пачок сигарет і пляшок пива випиває в місяць середньостатистичний громадянин? За рік це виливається в кругленьку суму. Сюди ж можна віднести і смачну, але шкідливу їжу, наприклад, чіпси і сухарики.

• Кава на винос. Багато міських жителів не проти захопити по дорозі на роботу стаканчик ароматного напою, за який доводиться переплачувати в декілька разів більше. Набагато розумніше заварити каву вже на роботі, адже це не так важко.

• Таксі замість громадського транспорту. Часто люди, запізнюючись на роботу, користуються послугами таксистів, замість того, щоб встати раніше і тим самим заощадити гроші. Навіть якщо поспішати нікуди, люди нерідко платять за одну-дві зупинки замість того, щоб пройтися пішки. Але ж піші прогулянки дуже корисні.

• Часті походи в кафе і порожні розваги. Звичайно, якщо ви заможна людина, ви можете собі дозволити відриватися хоч кожен день. Але якщо ваші фінансові справи не такі успішні, можливо, варто скоротити походи в бари і нічні клуби?

• Фаст-фуд. Сучасна людина прагне жити максимально комфортно. Достаток готової продукції в супермаркетах дозволяє не готувати їжу вдома. Швидка їжа — це дуже смачно і зручно, але також небезпечно. Якщо їсти фаст-фуди кожен день, то зовсім скоро можуть з’явитися зайві кілограми, проблеми з судинами і задишка. Краще витратити зайвих півгодини на приготування домашньої корисної їжі, яка коштує в рази дешевше.

• Модні дрібниці. Якщо ви дівчина, то напевно у вас в квартирі лежать гори біжутерії або блискучих шпильок, якими ви користувалися лише раз. У чоловіків теж є свої спокуси. Не поспішайте міняти свій айфон на дорожчу і нову модель. Новинки завжди коштують дорожче, хоча в більшості випадків толку від них мало.

Як же відучити себе від непотрібних витрат? Потрібна серйозна мотивація. Сплануйте заздалегідь, на яку велику покупку або цікаву поїздку ви хотіли б накопичити? Задайте собі питання, що для вас важливіше — короткочасні приємні дрібниці або велика винагорода в майбутньому?

Тут доречно згадати про відоме американське дослідження з цукерками. Перед дітьми ставили солодощі і просили не їсти їх протягом 15 хвилин. Натомість обіцяли дати ще одну цукерку після закінчення часу. Однак лише троє з десяти хлопців змогли втриматися від спокуси з’їсти ласощі. Теж саме відбувається і з дорослими в реальному житті. Заради пачки дешевих сигарет або зайвої порції холестерину ми відмовляємося від чогось більшого …

Щоб залатати фінансові діри, необхідно дотримуватися кількох нескладних правил

• Не ходіть в магазин голодним або скривдженим. Шкодуючи себе по будь-якого приводу, ви збільшуєте шанси придбати милу, але марну нісенітницю.

• Перед кожною покупкою обмірковуйте, чи потрібна вам ця річ зараз або без неї можна благополучно обійтися?

• Перш ніж щось купити, підрахуйте, скільки часу ви на це працювали. Чи варто було ваше час цієї речі, і яку користь вона вам принесе?

• Не використовуйте кредиткою без крайньої потреби. Інакше ви все життя будете жити в кредит і, врешті-решт, залізете в борги по шию.

• Не переплачуйте через понти або лінь. Якщо ви знаєте, що недалеко знаходиться магазин, де продукти коштують набагато дешевше, не полінуйтеся пройтися і купити там. Не потрібно хвалитися своїм статусом і благополуччям перед друзями або щоб полоскотати власне самолюбство.

І наостанок: визначиться з конкретною мінімальною сумою, яку ви можете відкладати щомісяця. Можна відкрити депозит, який не можна припинити раніше терміну. Заощаджені гроші принесуть вам набагато більше радості і користі, ніж порожні щоденні розтрати.