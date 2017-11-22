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Як навчитися економити? Дірки, в які витікають наші гроші

в Поради 22.11.2017 0 Просмотров

 
 

Багато людей не раз замислювалися над тим, щоб накопичити невеликий капітал і відкрити власну справу. Адже працювати на себе завжди краще і приємніше, ніж на дядю. Однак це бажання часто розбивається об банальне невміння економити. Можливо, вам і не потрібен свій магазин або кафе, а ось з’їздити в захоплюючу подорож ви зовсім не проти. Та ось тільки фінансів весь час не вистачає …

Щоб навчитися відкладати гроші, спочатку потрібно з’ясувати, в які дірки вони витікають практично кожен день. Вся справа в тому, що ми часто купує непотрібні нам речі або продукти, потрапляючи на вудки маркетингу. Наскільки ви схильні даремно витрачати гроші, можна визначити, відповівши на наступні питання:

• Чи можете ви не купити чогось, навіть якщо вам цього дуже хочеться?
• Чи є у вас речі, якими ви скористалися всього один раз, а то і зовсім не користувалися?
• Чи часто ви знімаєте кредитні гроші з пластикової картки на споживчі потреби?
• Чи любите ви гуляти великими магазинами, навіть якщо вам нічого не потрібно?
• Чи часто ви купуєте продукцію за акціями або на розпродажі?
• Чи можете ви купити якусь річ тільки тому, що вона є у вашого друга, сусіда, родича?

Здавалося б, немає нічого поганого в вищеописаних ситуаціях. Однак саме завдяки ним фінанси витікають з наших кишень. Ми купуємо речі, нав’язані нам рекламою або чужою думкою. Звичайно, є в житті ситуації коли миттєвий кредит від loany.com.ua/ru/kredit-s-ploxoj-kreditnoj-istoriej вам буде просто необхідний для вирішення поточної фінансової проблеми.

Згідно зі статистикою, більшу частину непотрібних витрат складають саме дрібні витрати. Ось список основних:

Шкідливі звички. Скільки пачок сигарет і пляшок пива випиває в місяць середньостатистичний громадянин? За рік це виливається в кругленьку суму. Сюди ж можна віднести і смачну, але шкідливу їжу, наприклад, чіпси і сухарики.
Кава на винос. Багато міських жителів не проти захопити по дорозі на роботу стаканчик ароматного напою, за який доводиться переплачувати в декілька разів більше. Набагато розумніше заварити каву вже на роботі, адже це не так важко.
Таксі замість громадського транспорту. Часто люди, запізнюючись на роботу, користуються послугами таксистів, замість того, щоб встати раніше і тим самим заощадити гроші. Навіть якщо поспішати нікуди, люди нерідко платять за одну-дві зупинки замість того, щоб пройтися пішки. Але ж піші прогулянки дуже корисні.
Часті походи в кафе і порожні розваги. Звичайно, якщо ви заможна людина, ви можете собі дозволити відриватися хоч кожен день. Але якщо ваші фінансові справи не такі успішні, можливо, варто скоротити походи в бари і нічні клуби?
Фаст-фуд. Сучасна людина прагне жити максимально комфортно. Достаток готової продукції в супермаркетах дозволяє не готувати їжу вдома. Швидка їжа — це дуже смачно і зручно, але також небезпечно. Якщо їсти фаст-фуди кожен день, то зовсім скоро можуть з’явитися зайві кілограми, проблеми з судинами і задишка. Краще витратити зайвих півгодини на приготування домашньої корисної їжі, яка коштує в рази дешевше.
Модні дрібниці. Якщо ви дівчина, то напевно у вас в квартирі лежать гори біжутерії або блискучих шпильок, якими ви користувалися лише раз. У чоловіків теж є свої спокуси. Не поспішайте міняти свій айфон на дорожчу і нову модель. Новинки завжди коштують дорожче, хоча в більшості випадків толку від них мало.

Як же відучити себе від непотрібних витрат? Потрібна серйозна мотивація. Сплануйте заздалегідь, на яку велику покупку або цікаву поїздку ви хотіли б накопичити? Задайте собі питання, що для вас важливіше — короткочасні приємні дрібниці або велика винагорода в майбутньому?

Тут доречно згадати про відоме американське дослідження з цукерками. Перед дітьми ставили солодощі і просили не їсти їх протягом 15 хвилин. Натомість обіцяли дати ще одну цукерку після закінчення часу. Однак лише троє з десяти хлопців змогли втриматися від спокуси з’їсти ласощі. Теж саме відбувається і з дорослими в реальному житті. Заради пачки дешевих сигарет або зайвої порції холестерину ми відмовляємося від чогось більшого …

Щоб залатати фінансові діри, необхідно дотримуватися кількох нескладних правил

• Не ходіть в магазин голодним або скривдженим. Шкодуючи себе по будь-якого приводу, ви збільшуєте шанси придбати милу, але марну нісенітницю.
• Перед кожною покупкою обмірковуйте, чи потрібна вам ця річ зараз або без неї можна благополучно обійтися?
• Перш ніж щось купити, підрахуйте, скільки часу ви на це працювали. Чи варто було ваше час цієї речі, і яку користь вона вам принесе?
• Не використовуйте кредиткою без крайньої потреби. Інакше ви все життя будете жити в кредит і, врешті-решт, залізете в борги по шию.
• Не переплачуйте через понти або лінь. Якщо ви знаєте, що недалеко знаходиться магазин, де продукти коштують набагато дешевше, не полінуйтеся пройтися і купити там. Не потрібно хвалитися своїм статусом і благополуччям перед друзями або щоб полоскотати власне самолюбство.

І наостанок: визначиться з конкретною мінімальною сумою, яку ви можете відкладати щомісяця. Можна відкрити депозит, який не можна припинити раніше терміну. Заощаджені гроші принесуть вам набагато більше радості і користі, ніж порожні щоденні розтрати.

 
 
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