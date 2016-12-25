Як обрати варильну поверхню

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Зараз усе більше людей задумується про те, як найбільш ефективно використовувати свій сімейний бюджет. Гарною можливістю зекономити є придбання варильної поверхні. Таким чином ви економите на духовці, яка для більшості просто непотрібна. Мало того, з’являється можливість більш продумано використовувати вільну площу.

Варто визнати, що у більшості будівель старого зразка досить малі кухні. Це значить, що кожен вільний метр на рахунку. Стаціонарна плита займає забагато простору. Якщо ж придбати варильну поверхню, то кількість місця, потрібного під її монтаж зменшиться мінімум у десять разів.

Варильних поверхонь існує безліч. Тому перед тим як придбати собі таку потрібно детально розібратися у різновидах та можливостях, що вони надають. Спочатку поділимо усі зразки згідно принципу роботи конфорок:

індукційні,

електричні,

газові.

Варто визнати, що вибір не дуже великий. Мало того, у деяких випадках він просто відсутній. Простіше кажучи, якщо у вашому домі проведений газ, то прийдеться встановлювати плиту, що працює за рахунок блакитного палива. Звісно, деякі люди поцікавляться, чи можливе встановлення електричного аналога? В теорії, так, але на практиці це малоймовірно. Справ у тім, що електричні плити потребують окремої лінії й спеціальної розетки. Вигідно можна купити варильні поверхні тут, в наявності широкий асортимент та зручна система фільтрів, що надає можливість підібрати товар, який підійде вам якнайкраще.

Окремо слід розказати про індукційні варильні поверхні. Їх принцип роботи досить незвичний. Справа у тім, що нагрівається не поверхня конфорки, а дно каструлі чи сковороди, звісно для нормальної роботи потрібен спеціальний посуд. До головних переваг такого обладнання можна зарахувати:

Економічність. Індукційна варильна поверхня передає тепло прямо на посуд. Через це вдається запобігти втратам електроенергії. Високу швидкість нагріву. Вона вище ніж у газового аналога. Безпека. Краї конфорки не нагріваються. Через не немає небезпеки опалити руку. Мало того, залишки їжі не пригорають, навіть якщо ви забули вчасно зняти каструлю. Індукційна поверхня мінімально впливає на температуру у приміщенні. Через це ви можете комфортно готувати навіть у найбільш спекотні дні літа. Простий догляд. Після того як ви закінчите приготування їжі достатньо буде протерти поверхню вологою серветкою: через те, що поверхня плити дуже гладка на ній не збирається забруднення. Велика кількість режимів роботи дозволяє підібрати режим, який буде найбільш відповідати вашій нагальній потребі. Система дозволяє майже моментально закип’ятити воду. В той же час ви можете добитися повільного тушкування овочів. Унікальна технологія дозоляє встановлювати температуру з точністю до одного градусу. Зміна температурного режиму проходить миттєво.

Цікавою нормою безпеки є активація конфорки тільки у тому випадку, якщо на ній стоїть посуд. Тепер можна не хвилюватися про те, чи виключили ви плиту. Єдиним недоліком пристрою є те, що потрібен спеціальний посуд.

Для тих же хто не може уявити собі кухню без духовки можна подумати про конструкцію, що встановлюється окремо. Таким чином ви зможете добитися вищої ергономіки і зекономите дорогоцінні метри вільної площі. У свою чергу ціна на духовки на сайті, купити їх можна більш ніж вигідно. Є кредитна програма та доставка.