Як обрати варильну поверхню

Зараз усе більше людей задумується про те, як найбільш ефективно використовувати свій сімейний бюджет. Гарною можливістю зекономити є придбання варильної поверхні. Таким чином ви економите на духовці, яка для більшості просто непотрібна. Мало того, з’являється можливість більш продумано використовувати вільну площу.
Варто визнати, що у більшості будівель старого зразка досить малі кухні. Це значить, що кожен вільний метр на рахунку. Стаціонарна плита займає забагато простору. Якщо ж придбати варильну поверхню, то кількість місця, потрібного під її монтаж зменшиться мінімум у десять разів.
Варильних поверхонь існує безліч. Тому перед тим як придбати собі таку потрібно детально розібратися у різновидах та можливостях, що вони надають. Спочатку поділимо усі зразки згідно принципу роботи конфорок:
- індукційні,
- електричні,
- газові.
Варто визнати, що вибір не дуже великий. Мало того, у деяких випадках він просто відсутній. Простіше кажучи, якщо у вашому домі проведений газ, то прийдеться встановлювати плиту, що працює за рахунок блакитного палива. Звісно, деякі люди поцікавляться, чи можливе встановлення електричного аналога? В теорії, так, але на практиці це малоймовірно. Справ у тім, що електричні плити потребують окремої лінії й спеціальної розетки. Вигідно можна купити варильні поверхні тут, в наявності широкий асортимент та зручна система фільтрів, що надає можливість підібрати товар, який підійде вам якнайкраще.
Окремо слід розказати про індукційні варильні поверхні. Їх принцип роботи досить незвичний. Справа у тім, що нагрівається не поверхня конфорки, а дно каструлі чи сковороди, звісно для нормальної роботи потрібен спеціальний посуд. До головних переваг такого обладнання можна зарахувати:
- Економічність. Індукційна варильна поверхня передає тепло прямо на посуд. Через це вдається запобігти втратам електроенергії.
- Високу швидкість нагріву. Вона вище ніж у газового аналога.
- Безпека. Краї конфорки не нагріваються. Через не немає небезпеки опалити руку. Мало того, залишки їжі не пригорають, навіть якщо ви забули вчасно зняти каструлю.
- Індукційна поверхня мінімально впливає на температуру у приміщенні. Через це ви можете комфортно готувати навіть у найбільш спекотні дні літа.
- Простий догляд. Після того як ви закінчите приготування їжі достатньо буде протерти поверхню вологою серветкою: через те, що поверхня плити дуже гладка на ній не збирається забруднення.
- Велика кількість режимів роботи дозволяє підібрати режим, який буде найбільш відповідати вашій нагальній потребі. Система дозволяє майже моментально закип’ятити воду. В той же час ви можете добитися повільного тушкування овочів.
- Унікальна технологія дозоляє встановлювати температуру з точністю до одного градусу. Зміна температурного режиму проходить миттєво.
Цікавою нормою безпеки є активація конфорки тільки у тому випадку, якщо на ній стоїть посуд. Тепер можна не хвилюватися про те, чи виключили ви плиту. Єдиним недоліком пристрою є те, що потрібен спеціальний посуд.
Для тих же хто не може уявити собі кухню без духовки можна подумати про конструкцію, що встановлюється окремо. Таким чином ви зможете добитися вищої ергономіки і зекономите дорогоцінні метри вільної площі. У свою чергу ціна на духовки на сайті, купити їх можна більш ніж вигідно. Є кредитна програма та доставка.