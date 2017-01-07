Як правильно вибрати акумулятор для автомобіля

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Для автомобіля важлива працездатність кожної складової деталі. Це відноситься не тільки до механічних елементів, але і електроніки. А основою всього електроживлення машини є акумулятор. Саме тому необхідно підібрати оптимальний варіант, який ідеально підійде до конкретного автомобіля.

Вибір акумулятора — непросте завдання для новачка, що включає масу нюансів. Але з нею стикаються багато автомобілістів, адже регулярна заміна цього елемента проводиться кожні 5 років. Саме тому варто підготуватися і дізнатися основні нюанси про аккумулятор tab, щоб підібрати підходящий варіант для своїх завдань.

Типи акумуляторів

Для початку необхідно визначитися з типами акумуляторів, що використовуються в автомобілі. Принцип дії у них приблизно схожий, тому їх поділяють за іншими параметрами. Основним типом класифікації відзначають поділ по обслуговуванню, де зазначають:

обслуговуються;

малообслуговувані;

необслуговувані.

Перший тип не так поширений, але відрізняється великою можливістю ремонту. При необхідності в ньому можна замінити пошкоджені банки, тому такий акумулятор можна врятувати навіть після короткого замикання. Хороший варіант, але має короткий час роботи.

Другий тип — малообслуговуючі батареї. Вони найбільш поширені і характеризуються мінімальним втручанням людини в роботу. Вони не підтримують заміну банок, проте в них можна доливати і замінювати електроліт, якщо його щільність знижується.

Необслуговувані типи рідко використовуються, хоча зараз їх популярність зростає. Вони зовсім не підлягають ремонту або втручанню і застосовуються лише при повній справності. Хоча деякі умільці здатні замінювати в них електроліт за допомогою дрилі, це не відповідає нормальній експлуатації пристрою.

Кожен тип акумулятора має свої переваги і недоліки. Обслуговуючий варіант відрізняється невисокою вартістю і можливістю самостійного ремонту. Однак за це автомобіліст розплачується:

низькою ємністю;

швидким розрядом;

малим терміном служби.

Тому його придбання небажане, адже термін роботи істотно нижче інших варіантів. Обслуговуючий акумулятор краще використовувати лише як тимчасове рішення, віддаючи перевагу іншій моделі.

Малообслуговувані моделі є середнім варіантом між тривалістю роботи та обслуговуванням. Хоча в них не можна замінювати банки, заміна та доливання електроліту в них допускається. Тривалість їх служби перевищує допустимі моделі, а вартість трохи вище.

Останній варіант варто використовувати тоді, коли немає часу займатися автомобілем. Необслуговувані моделі мають значний термін служби, що перевершує всі попередні моделі. Про їх працездатність не варто турбуватися кілька років. Але ціна на такі моделі досить висока.

Вибір між цими варіантами суто індивідуальний, що залежить від фінансових можливостей, вимог до акумулятора і інших нюансів.

Основні характеристики при виборі

Є кілька основних характеристик акумулятора, що варто враховувати при його виборі. Вони дозволять підібрати підходящу модель для свого автомобіля, повністю відповідну йому за технічними можливостями. Серед таких характеристик відзначають наступні:

ємність акумулятора;

габарити;

тип клем;

полярність.

схема

Перший фактор вважається найбільш важливим і безпосередньо впливає на можливості акумулятора. Ємність — це кількість електрики, яка здатна віддати батареї при тривалій розрядці. Чим вища ємність акумулятора, тим довше він здатний працювати без підзарядки. Це особливо актуально при високому споживанні під час простою, а також при поломці генератора.

Різні двигуни мають різні вимоги до ємності акумулятора. Найменше вимагають бензинові карбюраторні моделі (від 44). Дизельні двигуни мають великі вимоги до цього показника, що варто враховувати при виборі.

Якщо на автомобілі встановлений комплекс електронних приладів начебто електроприводу, аудіосистеми, сигналізації та іншого, то рекомендується брати акумулятори з великою ємністю. Це знизить ризик розрядки батареї при високому споживанні.

Габарити важливі, що залежить лише від доступного простору в автомобілі. Якщо під капотом місце сильно обмежене, то потрібно звірятися з розмірами корпуса для встановлення батареї. Визначити необхідні розміри досить просто, для цього можна заміряти вільний простір в майбутньому місці установки або ж прочитати габарити на минулому акумуляторі.

Тип клем — менш поширений критерій, з яким знайомий далеко не кожен автомобіліст. Так як ринок акумуляторів почав наповнюватися різними моделями з усіх куточків світу, виникли певні проблеми в їх сумісності з автомобілем. Відзначають три типи клем: японські, американські і європейські.

Останній пункт, який варто враховувати при виборі акумулятора — полярність. Хоча це не особливо важливо, але існує пряма і зворотна полярність на подібних пристроях. Стандартно плюс розташований ліворуч, а мінус — справа, що свідчить про пряму полярність. Якщо мінус розташований зліва, то полярність зворотна.

Це основні технічні характеристики акумулятора, які варто враховувати при придбанні. Не варто забувати і про тип пристрою, що також впливає на конструкцію. Але це далеко не всі фактори, які варто враховувати при виборі моделі. На це впливає і безліч інших нюансів, про які піде мова далі.

Як вибрати акумулятор

При виборі акумулятора на свій автомобіль потрібно керуватися не тільки його технічними характеристиками. Використовуючи представлені тут поради, можна легко вибрати відповідну модель для свого автомобіля.

Перед придбанням пристрою необхідно врахувати наступні фактори:

технічні характеристики автомобіля;

наявність електрообладнання в ньому;

умови експлуатації;

рекомендовані виробником автомобіля акумулятори;

орієнтовану вартість пристрою.

Всі ці фактори дозволять визначитися з вимогами і почати орієнтуватися у величезному асортименті акумуляторів. Технічні характеристики та наявність електрообладнання істотно впливають на рекомендовану ємність батарей. Умови експлуатації також дають додаткове навантаження на можливості акумулятора, що особливо актуально в холодних регіонах.

Перевірка ємність акумулятора

Останній же фактор, на який варто звернути увагу — це фінансові можливості. Вартість акумуляторів різна і варіюється у великих межах, що залежить від характеристик пристрою, а також від виробника.

При виборі важливим фактором є вольтаж, його напруга. У всіх пристроях для легкових автомобілів він варіюється в межах 12-15В. Якщо ж напруга менше 12В, то такий акумулятор сильно розрядився або несправний.

Враховуючи ці фактори, вибір акумуляторної батареї для автомобіля буде досить простий. Важливо лише зіставити необхідні технічні характеристики, підібрати підходящий варіант по ціні і впевнитися в його справності.