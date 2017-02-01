Як правильно вибрати кросівки

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У кожного з нас сформувалося своє ставлення до спортивного взуття. Для одних – це стиль життя, а інші використовують його лише для занять спортом або для відпочинку на природі. Найбільш поширеним і популярним спортивним взуттям є кросівки. І питання про те, як вибрати кросівки на https://estafeta.com.ua/c5-krossovki_povsednevnie, залишається актуальним. Адже грамотно підібрана пара кросівок принесе її власникові не тільки радість від гарного зовнішнього вигляду, але буде служити «вірою і правдою» — буде зручною, довговічною і зможе сумлінно виконувати покладені на неї функції.

Види кросівок

Щоб зупинити свій вибір на якійсь моделі кросівок, перш за все, давайте розберемося, які взагалі бувають види кросівок.

Умовно всю спортивну взуття можна розділити на наступні групи:

Взуття для активного відпочинку та туризму

Основною особливістю такого взуття є зносостійка підошва. Крім того, у таких кросівок повинен бути міцний верх, виготовлений з дихаючих матеріалів. Виробники можуть використовувати водовідштовхувальні матеріали, термоутеплювачі та інші сучасні технології.

Спеціалізоване взуття (для конкретного виду спорту)

Практично для кожного виду спорту існує свій вид кросівок. Так, для футболу розробили так звані бутси. Шипи на їх підошві призначені для кращого зчеплення з футбольним покриттям. Особливістю баскетбольних кросівок є їх висота, що дозволяє надійно зафіксувати ногу в області гомілкостопа щоб уникнути травми, а також амортизуюча підошва. Цікавий той факт, що баскетбольні кросівки є одними з найважчих. Широко поширені бігові кросівки, які також повинні мати добре амортизуючу високу підошву. Однак їх особливістю є виняткова легкість у порівнянні з іншими видами кросівок. Кросівки для тенісу поєднують в собі відмінне зчеплення з покриттям корту і добре укріплені боки для підтримки гомілкостопа. Універсальні кросівки придатні для носіння в повсякденному житті, хоча їх можна вибрати для занять фізкультурою. Зазначимо, що високу популярність заслужили різні кросівки для фітнесу.

Таким чином, можна помітити, що покликанням спеціального спортивного взуття є її функціональність. Іншими словами, таке взуття розробляється з метою максимальної зручності, комфорту і безпеки спортсмена.

Взуття для повсякденного носіння (стиль Casual)

Ці кросівки займають особливу нішу серед спортивного взуття. Їх відмінною рисою є низька підошва і мінімум технологій, а зовнішній вигляд максимально наближений до класичного взуття.

І все-таки якісь кросівки вибрати? Ось кілька порад.

Кросівки повинні бути комфортними з моменту примірки – нога повинна почувати себе вільно.

Зверніть особливу увагу на конструкцію кросівок і на використані матеріали. Верхню частину кросівок часто виготовляють з так званої дихаючої синтетики, але краще віддати перевагу шкірі, як більш якісному і довговічному матеріалу, хоча і більш дорогому.

Підошва кросівок може бути рифленою — вона добре підійде для ходьби по нерівній поверхні. Гумова та каучукова підошви підійдуть для спортзалу, але в таких кросівках не можна ходити по асфальту, щоб не зіпсувати. Щоб уникнути скручування підошву стопи можуть доповнити протектором.

Добре б, щоб кросівки були обладнані супінатором (це м’який валик під внутрішньою частиною устілки), який захищає наші ніжки від плоскостопості і допомагає зняти напругу.

Бажано наявність знімної устілки, яку можна при необхідності витягти і просушити. Устілка повинна дихати, добре вбирати вологу і ні в якому разі не соватися.

Ну, а дизайн в наш час рясніє різноманітністю стилів і модних забарвлень, тому не відмовляйте собі в задоволенні вибрати найкращі кросівки – не тільки якісні, але і стильні!

Як вибрати кросівки для бігу

Про те, як правильно вибрати кросівки на всі випадки життя, ми поговорили. А тепер давайте детальніше зупинимося на особливостях бігових кросівок. Не секрет, що біг – це універсальний спосіб підтримувати себе у формі, виробляти витривалість, тренувати серцево-судинну систему і підтримувати бадьорість духу. Для того щоб Ваші тренування були ефективними, а головне, безпечними, фахівці рекомендують підбирати якісне спеціалізоване спортивне взуття. Використання «неправильних» кросівок для бігу загрожує небажаними наслідками для здоров’я (надмірне навантаження на опорно-руховий апарат, вивихи суглобів). Зауважимо, що різні види бігу припускають використання різного спортивного взуття:

Пересічена місцевість і кроси (чудова система амортизації, відмінне зчеплення підошви з ґрунтом і висока міцність).

Короткі дистанції спринти (шиповки, що забезпечують найкраще зчеплення з поверхнею за рахунок розташованих в передній частині підошви шипів; вони мають надійну шнурівку для хорошої фіксації стопи і щільну п’яту).

Регулярні тренування (крім добротної системи амортизації і невеликої ваги, в цих кросівках є можливість підібрати модель для конкретного ваги і під особливості саме Вашої стопи).

В ідеалі кросівки для бігу повинні поєднувати в собі такі якості, щоб вони в сукупності змогли забезпечити зручність, зносостійкість, а також мінімізувати ризики отримати травму. Стопа повинна бути добре зафіксована. Не варто купувати кросівки на липучках або змійці, шнурівка – ідеальний варіант. Якісна система амортизації забезпечується за рахунок повітряної подушки (зазвичай під п’ятою і під носком). Кросівки повинні бути легкими: жіноча пара – близько 400 грам, чоловіча пара – 500 грам. Чим більше важать Ваші кросівки, тим більше навантаження отримують Ваші суглоби і тим більше ймовірність травми.

Для верху бігових кросівок експерти вважають найкращим поєднання бавовни і шкіри, адже це забезпечить належну міцність і вентиляцію. Також необхідно, щоб кросівки мали ребристу підошву, щоб забезпечити зчеплення з поверхнею.

Ось ми і розібралися, як вибрати кросівки для бігу і на що варто звернути особливу увагу. Прислухайтеся до наших порад, і Ви обов’язково зможете вибрати для себе і своєї сім’ї найкращі кросівки для бігу. Вдалої Вам покупки!