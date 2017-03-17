Як правильно вибрати шафу купе?

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Кілька порад з вибору шафи-купе

Цей різновид меблів вже давно і міцно війшов в будинки багатьох наших співвітчизників. Сприяли їх приголомшливому успіху практичність, зручність користування і відмінний зовнішній вигляд. Однак для того, щоб повною мірою оцінити всі переваги шафи-купе, слід відповідально і вдумливо підійти до її вибору.

Про основні нюанси такого вибору ми і розповімо нижче, можливо, комусь вони стануть у нагоді при покупці або при замовленні.

Габарити шафи

Мабуть, це один із основних і першочергових параметрів, з якими слід визначитися при виборі, адже, якщо не звернути на габарити шафи-купе достатньо уваги, то придбані вами меблі будуть «з’їдати» занадто багато вільного простору, а то й зовсім не поміститься на призначене для них місце.

Зніміть мірку приміщення, в якому буде стояти шафа, визначіться також, чи буде вона діставати до стелі чи ні, прикиньте бажану глибину шафи. Стандартна глибина становить 60-65 см, але при изготовление шкафов купе на замовлення цей параметр може бути змінений в залежності від обставин або за вашим бажанням.

Так, нерідко замовляють виготовлення шаф-купе більшої глибини. Якщо ж замовляють меблі для тісного передпокою або іншого тісного приміщення, досить часто просять зробити глибину шафи менше (найчастіше в цьому випадку глибина становить близько 40 см) – це допомагає звільнити більше вільного простору.

Вибираємо обладнання

Також важливим в плані зручності і ефективності користування шафою є вибір його «начинки» — розташування полиць і секцій, різних висувних і стаціонарних конструкцій. З одного боку, застосування сучасних і технологічних пристроїв дозволяє зробити користування шафою більш зручним, забезпечити збереження і належне зберігання речей.

З іншого боку, захоплюватися ними не варто з ряду причин. По-перше, велика кількість різних пристосувань може істотно вплинути на вартість меблів. По-друге, жодний засіб не зможе вмістити в себе такий обсяг речей, як звичайна полка.

Тому при виборі обладнання для шафи-купе керуйтеся практичною необхідністю, в кожному конкретному випадку намагайтеся вирішити, чи потрібно вам те або інше пристосування.

Вписуємо шафу в інтер’єр

Вирішивши купити або виготовити на замовлення шафу-купе, визначіться з її зовнішнім виглядом – це допоможе гармонійно вписати її в інтер’єр вашого житла. Колір і дизайнерське рішення повинно гармоніювати з вашим інтер’єром. Якщо ви не впевнені у власних силах, зверніться за допомогою до професіоналів – у штаті всіх компаній, що спеціалізуються на виробництві меблів, є професійні проектувальники і дизайнери, які допоможуть вам визначитися з вибором.

Причому, вписати шафу в обстановку можна двома способами – зробити її як можна непомітніше, виконати в тих же кольорах, що й саме приміщення, або ж, навпаки, застосувати яскраве і помітне оформлення, зробити шафу центром інтер’єру.

Двері шафи-купе

З повною впевненістю можна стверджувати, що двері-купе є одним з найважливіших компонентів таких меблів. Від їх злагодженої роботи та належного стану залежать багато в чому зовнішній вигляд і зручність користування шафою.

Перед тим як купити або замовити шафу, поцікавтеся у консультанта, яка система руху дверей використовується у вибраній вами моделі, наскільки міцний і надійний механізм, які вимоги він пред’являє в плані експлуатації і обслуговування.

При цьому постарайтеся самі перевірити роботу системи – наскільки легко переміщуються двері-купе, чи не зіскакують ролики з напрямляючих. Мабуть, дверна система шафи-купе – це річ, на якій економити не слід ні в якому разі.

Про оформленні шафи-купе та її вплив на інтер’єр вище ми вже згадували, в довершення можна згадати, що при встановленні такого предмет меблів в тісному приміщенні можна використовувати дзеркальні двері – це допомагає візуально розширити простір, позбутися відчуття тісноти. Особливо добре цей прийом працює в тому випадку, якщо дверцята дістають до стелі. Якщо шафа встановлена в передпокої, можна передбачити декілька відкритих секцій без дверцят – там можна зробити гачки і вішати повсякденний верхній одяг.