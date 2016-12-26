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Як правильно вибрати шапку

в Поради 26.12.2016 1 пер.

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Шапка — необхідна річ в будь-якому гардеробі. Але, як вибрати модель шапки, щоб вона підходила і до обличчя, і за кольором, а також була зручною і комфортною. Необхідно враховувати всі деталі, але найголовніше, щоб шапка була тепла і модна.

Для початку визначимо тип вашого обличчя, є кілька типів:

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Як вибрати шапку для типів обличчя: прямокутник (овальне), трикутне, кругле, квадратне.

Прямокутник або овальний тип обличчя

Дівчатам з овальним типом обличчя підійдуть практично всі моделі шапок, такий тип обличчя вважається ідеальним. Капелюхи, берети, косинки, шапка-шолом, облягаюча в’язана шапочка, ці моделі від vshapke.com.ua відмінно будуть виглядати на вашій голові.

Трикутний тип обличчя

Дівчатам з трикутним типом обличчя, слід носити шапки, які закривають чоло, шапки з вушками, капелюхи з невеликими полями, хустки і косинки. Також підійдуть до вашого типу обличчя невеликі берети, капелюхи-федори зсунуті на бік. Від облягаючих в’язаних шапочок краще відмовитися.

Круглий тип обличчя

Власницям круглого обличчя рекомендуються об’ємні берети, асиметричні зображення або візерунки, капелюхи з широкими полями або обробкою, шапки з козирками, а також в’язані шапки з вилогами. Дівчатам з довгим волоссям підійдуть пов’язки і хустки. Не рекомендується носити капелюшки-таблетки, облягаючі шапки, капелюх-котел, капелюшок-таблетка, без полів і громіздких капелюхів.

Квадратний тип обличчя

Таким дівчатам підійдуть спортивні шапки, шапки з опущеними полями, асиметричні шапки, відмінний варіант в’язана шапка вушанка або з хутра. Не бажано носити капелюхи з широкими полями і надто опущеними полями, а також хустки.

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Загальні поради, як вибрати шапку

  • Класичні головні убори краще підійдуть дівчатам з правильними рисами обличчя.
  • Власницям яскравої зовнішності, краще всього носити капелюшки незвичайного фасону, авангардні в стилі 20-х років.
  • Дівчатам з прямим носом кращим варіантом будуть різні берети: ретро-моделі та дизайнерські капелюшки-таблетки.
  • Круглі капелюхи 20-х років чудово підходять дівчатам з аристократичними рисами обличчя.
  • З загостреними рисами обличчя будуть добре виглядати целіндричні головні убори, а дівчатам з великим підборіддям підійдуть об’ємні кепі, бажано в’язані.
  • Дівчатам високого зросту краще вибирати широкі, об’ємні або плоскі головні убори. Не варто купувати облягаючі, маленькі й вузькі шапочки. Чим більше зростання тим більше шапка.
  • Дівчатам з широкими плечима підійдуть світлих тонів, об’ємні шапки.
  • Повним дівчатам варто носити капелюхи з широкими полями.
  • При виборі капелюхи мініатюрним дівчатам, необхідно знати, що поля капелюхи не повинні перевищувати ширину плечей.

Як вибрати шапку за кольором волосся

  • Блондинка

Якщо ви блондинкам, то вам підійдуть кольори сірий, рожевий, блакитний, синій, червоний, коричневий, біло-блакитний і ніжно-зелений. Краще всього підійдуть білий і бежевий. Світло-русявим і попелястим підійдуть кольори: світло-сірі, сіро-блакитні, фісташковий.

  • Брюнетка

Якщо ви брюнетка, то вам підійдуть кольори: бордо, синій, червоний, чорний, білий і фіолетовий. Брюнетки, це ідеальний варіант для будь-якого кольору в головному уборі.

  • Шатенка

Якщо ви шатенка, то вам підійдуть: кольори, чорний, відтінки синього і шоколадний колір.

  • Рудий колір волосся

Якщо ви власниця рудого волосся, то вам підійдуть кольори: жовтий, сливовий, зелений, коричневий і золотистий. Не варто вибирати головний убір червоного кольору.

Як вибрати шапку по довжині волосся

  • Дівчатам з довгим в’юнким волоссям, підійдуть в’язані шапки, облягаючі шапки, берети і капелюхи з опущеними полями.
  • Дівчатам з коротким волоссям підійдуть шапки спортивного стилю, капелюхи і шапки вушанки.
  • Дівчатам з кучерявими і короткими волоссям, підійдуть капелюхи-панами або кепки.
  • Дівчатам з довгим волоссям рекомендується вибирати в’язані берети, капелюхи з широкими полями і «котельні» капелюхи.

З чим носити шапки

  • Перед тим як придбати собі шапку, для початку необхідно визначитися з верхнім одягом, потім купувати шапку.
  • До пуховика підійдуть шапочки спортивного стилю, а також яскраві, вязані шапки.
  • До стьобаної куртки відмінним варіантом буде кепка з жорстким козирком.
  • З шубою слід носити в’язану або хутряну шапку.
  • З дублянкою відмінно виглядатимуть об’єднані шапки в’язані з хутром або в’язані зі шкірою, а також обробкою з пуху.
  • Взуття, шалик, сумочка і рукавички, обов’язково повинні поєднуватися з вашим головним убором, а також шапка може поєднуватися з вашим пальто або платтям.
  • Якщо ви вибираєте складний фасон шапки, то ваш одяг повинен бути простого покрою.

 

 
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