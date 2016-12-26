Як правильно вибрати шапку

Шапка — необхідна річ в будь-якому гардеробі. Але, як вибрати модель шапки, щоб вона підходила і до обличчя, і за кольором, а також була зручною і комфортною. Необхідно враховувати всі деталі, але найголовніше, щоб шапка була тепла і модна.
Для початку визначимо тип вашого обличчя, є кілька типів:
Як вибрати шапку для типів обличчя: прямокутник (овальне), трикутне, кругле, квадратне.
Прямокутник або овальний тип обличчя
Дівчатам з овальним типом обличчя підійдуть практично всі моделі шапок, такий тип обличчя вважається ідеальним. Капелюхи, берети, косинки, шапка-шолом, облягаюча в’язана шапочка, ці моделі від vshapke.com.ua відмінно будуть виглядати на вашій голові.
Трикутний тип обличчя
Дівчатам з трикутним типом обличчя, слід носити шапки, які закривають чоло, шапки з вушками, капелюхи з невеликими полями, хустки і косинки. Також підійдуть до вашого типу обличчя невеликі берети, капелюхи-федори зсунуті на бік. Від облягаючих в’язаних шапочок краще відмовитися.
Круглий тип обличчя
Власницям круглого обличчя рекомендуються об’ємні берети, асиметричні зображення або візерунки, капелюхи з широкими полями або обробкою, шапки з козирками, а також в’язані шапки з вилогами. Дівчатам з довгим волоссям підійдуть пов’язки і хустки. Не рекомендується носити капелюшки-таблетки, облягаючі шапки, капелюх-котел, капелюшок-таблетка, без полів і громіздких капелюхів.
Квадратний тип обличчя
Таким дівчатам підійдуть спортивні шапки, шапки з опущеними полями, асиметричні шапки, відмінний варіант в’язана шапка вушанка або з хутра. Не бажано носити капелюхи з широкими полями і надто опущеними полями, а також хустки.
Загальні поради, як вибрати шапку
- Класичні головні убори краще підійдуть дівчатам з правильними рисами обличчя.
- Власницям яскравої зовнішності, краще всього носити капелюшки незвичайного фасону, авангардні в стилі 20-х років.
- Дівчатам з прямим носом кращим варіантом будуть різні берети: ретро-моделі та дизайнерські капелюшки-таблетки.
- Круглі капелюхи 20-х років чудово підходять дівчатам з аристократичними рисами обличчя.
- З загостреними рисами обличчя будуть добре виглядати целіндричні головні убори, а дівчатам з великим підборіддям підійдуть об’ємні кепі, бажано в’язані.
- Дівчатам високого зросту краще вибирати широкі, об’ємні або плоскі головні убори. Не варто купувати облягаючі, маленькі й вузькі шапочки. Чим більше зростання тим більше шапка.
- Дівчатам з широкими плечима підійдуть світлих тонів, об’ємні шапки.
- Повним дівчатам варто носити капелюхи з широкими полями.
- При виборі капелюхи мініатюрним дівчатам, необхідно знати, що поля капелюхи не повинні перевищувати ширину плечей.
Як вибрати шапку за кольором волосся
- Блондинка
Якщо ви блондинкам, то вам підійдуть кольори сірий, рожевий, блакитний, синій, червоний, коричневий, біло-блакитний і ніжно-зелений. Краще всього підійдуть білий і бежевий. Світло-русявим і попелястим підійдуть кольори: світло-сірі, сіро-блакитні, фісташковий.
- Брюнетка
Якщо ви брюнетка, то вам підійдуть кольори: бордо, синій, червоний, чорний, білий і фіолетовий. Брюнетки, це ідеальний варіант для будь-якого кольору в головному уборі.
- Шатенка
Якщо ви шатенка, то вам підійдуть: кольори, чорний, відтінки синього і шоколадний колір.
- Рудий колір волосся
Якщо ви власниця рудого волосся, то вам підійдуть кольори: жовтий, сливовий, зелений, коричневий і золотистий. Не варто вибирати головний убір червоного кольору.
Як вибрати шапку по довжині волосся
- Дівчатам з довгим в’юнким волоссям, підійдуть в’язані шапки, облягаючі шапки, берети і капелюхи з опущеними полями.
- Дівчатам з коротким волоссям підійдуть шапки спортивного стилю, капелюхи і шапки вушанки.
- Дівчатам з кучерявими і короткими волоссям, підійдуть капелюхи-панами або кепки.
- Дівчатам з довгим волоссям рекомендується вибирати в’язані берети, капелюхи з широкими полями і «котельні» капелюхи.
З чим носити шапки
- Перед тим як придбати собі шапку, для початку необхідно визначитися з верхнім одягом, потім купувати шапку.
- До пуховика підійдуть шапочки спортивного стилю, а також яскраві, вязані шапки.
- До стьобаної куртки відмінним варіантом буде кепка з жорстким козирком.
- З шубою слід носити в’язану або хутряну шапку.
- З дублянкою відмінно виглядатимуть об’єднані шапки в’язані з хутром або в’язані зі шкірою, а також обробкою з пуху.
- Взуття, шалик, сумочка і рукавички, обов’язково повинні поєднуватися з вашим головним убором, а також шапка може поєднуватися з вашим пальто або платтям.
- Якщо ви вибираєте складний фасон шапки, то ваш одяг повинен бути простого покрою.