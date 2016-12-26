Як правильно вибрати шапку

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Шапка — необхідна річ в будь-якому гардеробі. Але, як вибрати модель шапки, щоб вона підходила і до обличчя, і за кольором, а також була зручною і комфортною. Необхідно враховувати всі деталі, але найголовніше, щоб шапка була тепла і модна.

Для початку визначимо тип вашого обличчя, є кілька типів:

Як вибрати шапку для типів обличчя: прямокутник (овальне), трикутне, кругле, квадратне.

Прямокутник або овальний тип обличчя

Дівчатам з овальним типом обличчя підійдуть практично всі моделі шапок, такий тип обличчя вважається ідеальним. Капелюхи, берети, косинки, шапка-шолом, облягаюча в’язана шапочка, ці моделі від vshapke.com.ua відмінно будуть виглядати на вашій голові.

Трикутний тип обличчя

Дівчатам з трикутним типом обличчя, слід носити шапки, які закривають чоло, шапки з вушками, капелюхи з невеликими полями, хустки і косинки. Також підійдуть до вашого типу обличчя невеликі берети, капелюхи-федори зсунуті на бік. Від облягаючих в’язаних шапочок краще відмовитися.

Круглий тип обличчя

Власницям круглого обличчя рекомендуються об’ємні берети, асиметричні зображення або візерунки, капелюхи з широкими полями або обробкою, шапки з козирками, а також в’язані шапки з вилогами. Дівчатам з довгим волоссям підійдуть пов’язки і хустки. Не рекомендується носити капелюшки-таблетки, облягаючі шапки, капелюх-котел, капелюшок-таблетка, без полів і громіздких капелюхів.

Квадратний тип обличчя

Таким дівчатам підійдуть спортивні шапки, шапки з опущеними полями, асиметричні шапки, відмінний варіант в’язана шапка вушанка або з хутра. Не бажано носити капелюхи з широкими полями і надто опущеними полями, а також хустки.

Загальні поради, як вибрати шапку

Класичні головні убори краще підійдуть дівчатам з правильними рисами обличчя.

Власницям яскравої зовнішності, краще всього носити капелюшки незвичайного фасону, авангардні в стилі 20-х років.

Дівчатам з прямим носом кращим варіантом будуть різні берети: ретро-моделі та дизайнерські капелюшки-таблетки.

Круглі капелюхи 20-х років чудово підходять дівчатам з аристократичними рисами обличчя.

З загостреними рисами обличчя будуть добре виглядати целіндричні головні убори, а дівчатам з великим підборіддям підійдуть об’ємні кепі, бажано в’язані.

Дівчатам високого зросту краще вибирати широкі, об’ємні або плоскі головні убори. Не варто купувати облягаючі, маленькі й вузькі шапочки. Чим більше зростання тим більше шапка.

Дівчатам з широкими плечима підійдуть світлих тонів, об’ємні шапки.

Повним дівчатам варто носити капелюхи з широкими полями.

При виборі капелюхи мініатюрним дівчатам, необхідно знати, що поля капелюхи не повинні перевищувати ширину плечей.

Як вибрати шапку за кольором волосся

Блондинка

Якщо ви блондинкам, то вам підійдуть кольори сірий, рожевий, блакитний, синій, червоний, коричневий, біло-блакитний і ніжно-зелений. Краще всього підійдуть білий і бежевий. Світло-русявим і попелястим підійдуть кольори: світло-сірі, сіро-блакитні, фісташковий.

Брюнетка

Якщо ви брюнетка, то вам підійдуть кольори: бордо, синій, червоний, чорний, білий і фіолетовий. Брюнетки, це ідеальний варіант для будь-якого кольору в головному уборі.

Шатенка

Якщо ви шатенка, то вам підійдуть: кольори, чорний, відтінки синього і шоколадний колір.

Рудий колір волосся

Якщо ви власниця рудого волосся, то вам підійдуть кольори: жовтий, сливовий, зелений, коричневий і золотистий. Не варто вибирати головний убір червоного кольору.

Як вибрати шапку по довжині волосся

Дівчатам з довгим в’юнким волоссям, підійдуть в’язані шапки, облягаючі шапки, берети і капелюхи з опущеними полями.

Дівчатам з коротким волоссям підійдуть шапки спортивного стилю, капелюхи і шапки вушанки.

Дівчатам з кучерявими і короткими волоссям, підійдуть капелюхи-панами або кепки.

Дівчатам з довгим волоссям рекомендується вибирати в’язані берети, капелюхи з широкими полями і «котельні» капелюхи.

З чим носити шапки