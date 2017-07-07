Наручний годинник символізує витонченість, статус і тонкий смак їх власника. Сьогодні годинна промисловість пропонує безліч форм і варіантів виробів: з ними можна плавати у воді, літати в космосі, займатися спортом і, звичайно, відвідувати урочисті заходи. «Swiss made» протягом багатьох століть є знаком якості і гарантом надійності. Як правильно визначити, чи є годинник дійсно оригінальним зразком або майстерно зробленою підробкою?
Що означає «Swiss made»
Глобалізація призвела людство до формування досить розмитих кордонів. Для нас вже став нормою одяг, вироблений в Китаї під італійським або французьким брендом. «Американські» джинси, «німецькі» кросівки, «чеські», вироблені на Південному Сході Азії або суміжних країнах вже давно нікого не дивують. Схожим чином йдуть справи і з швейцарським годинником.
Локальна різноманітність варіантів
Припустимо, годинник, який має англійський корпус і швейцарський механізм, але зібраний на китайській землі не буде вважатися «Swiss made» в Європі, але має повне право на звання «швейцарського» в Америці. До речі, самі власники бренду «Swiss made» зовсім не проти поширення бренду. Це дає право багатьом компаніям-монстрам в індустрії моди випускати якісний годинник під своїм власним ім’ям. Наприклад, годинник від Сalvin Klein, Tiffany, Bernard H.Mayer, Romanson.
Ціна на швейцарський годинник складається з наступних параметрів:
- популярність бренду
- складність механізму
- наявність дорогоцінних каменів або інших декоративних елементів
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Як правильно вибрати швейцарський годинник
У цій графі вказано найменування годинникового механізму. Щоб упевнитися в достовірності годинника, досить знайти вказану назву в спеціальному переліку механізмів, що відносяться до швейцарських. Найпоширеніші механізми — ETA і RONDA. Наступний крок — знайти на годиннику особистий номер і порівняти його з номером у паспорті. Якщо дані збігаються, то годинник не підробка.
Годинниковий механізм RONDA