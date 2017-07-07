Як правильно вибрати швейцарський годинник

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Наручний годинник символізує витонченість, статус і тонкий смак їх власника. Сьогодні годинна промисловість пропонує безліч форм і варіантів виробів: з ними можна плавати у воді, літати в космосі, займатися спортом і, звичайно, відвідувати урочисті заходи. «Swiss made» протягом багатьох століть є знаком якості і гарантом надійності. Як правильно визначити, чи є годинник дійсно оригінальним зразком або майстерно зробленою підробкою?

Що означає «Swiss made»

Глобалізація призвела людство до формування досить розмитих кордонів. Для нас вже став нормою одяг, вироблений в Китаї під італійським або французьким брендом. «Американські» джинси, «німецькі» кросівки, «чеські», вироблені на Південному Сході Азії або суміжних країнах вже давно нікого не дивують. Схожим чином йдуть справи і з швейцарським годинником.

!!! Важливо !!! Відповідно до законів Швейцарії, до п’ятдесяти відсотків всіх деталей годинникового механізму можуть бути не швейцарського виробництва. Отже, швейцарськими можна вважати цей годинник, де не порушений закон «п’ятдесяти одного відсотка».

Локальна різноманітність варіантів

!!! Важливо !!! Через те, що закони держав діють на строго обмеженій території, можна спостерігати цікавий феномен: в одній державі годинник може вважатися швейцарськими, а в іншій країні ці ж години будуть визнані не швейцарського виробництва.

Припустимо, годинник, який має англійський корпус і швейцарський механізм, але зібраний на китайській землі не буде вважатися «Swiss made» в Європі, але має повне право на звання «швейцарського» в Америці. До речі, самі власники бренду «Swiss made» зовсім не проти поширення бренду. Це дає право багатьом компаніям-монстрам в індустрії моди випускати якісний годинник під своїм власним ім’ям. Наприклад, годинник від Сalvin Klein, Tiffany, Bernard H.Mayer, Romanson.

Ціна на швейцарський годинник складається з наступних параметрів:

популярність бренду

складність механізму

наявність дорогоцінних каменів або інших декоративних елементів

Якщо Ви вперше задумалися про купівлю якісного аксесуара, вирішіть для початку, яку суму готові на них витратити, а тоді завітайте в інтернет магазин Time Master, де швейцарские часы в наличии завжди.

Як правильно вибрати швейцарський годинник

!!! Важливо !!! Природно, якість годин залежить від годинникового механізму, саме ця частина є найголовнішою складовою. Швейцарські годинники завжди супроводжуються персональним паспортом, в якому є графа «movement».

У цій графі вказано найменування годинникового механізму. Щоб упевнитися в достовірності годинника, досить знайти вказану назву в спеціальному переліку механізмів, що відносяться до швейцарських. Найпоширеніші механізми — ETA і RONDA. Наступний крок — знайти на годиннику особистий номер і порівняти його з номером у паспорті. Якщо дані збігаються, то годинник не підробка.

Годинниковий механізм RONDA