Як правильно зробити пілінг обличчя?

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Кожна жінка знайома з таким терміном, як пілінг. Але ось чим відрізняються домашній пілінг від салонного знають не всі, а як його правильно робити, на що звернути увагу — тим більше. Багато користуються дорогими і не дуже абразивними засобами, які є у продажу, варто лише зазначити, що кращим буде ефект від використання скрабу або пілінгу тієї ж лінії, що і вся ваша косметика по догляду за шкірою обличчя.

Однак, найкращими і найбільш ефективними в домашньому використанні є все-таки засоби для пілінгу з натуральних компонентів. Перш ніж дізнатися, як зробити пілінг обличчя вдома, давайте спочатку розберемося…

Що ж таке пілінг? Свої витоки термін пілінг бере в англійському «to peel» — очищати від кірки, вже зрозуміло з назви, пілінг — це відлущуючі і очищаючі засоби, що знімають з нашої шкіри відмерлі ороговілі лусочки і повертають їй свіжість, молодість та красу.

Але косметологія не стоїть на місці. Придумано велика кількість пілінгів, які борються з прищами, пігментними плямами. Кількість абразивних частинок в них набагато менше, ніж звичайних, щоб не пошкодити запалену шкіру і не занести інфекцію.

Відрізняються пілінги також і віковою шкалою. Це дуже розумно, так як для догляду за молодою шкірою не потрібна така кількість абразивних частинок, скільки необхідно, щоб відлущити ороговілі частинки зрілої шкіри. До речі сказати, і потрібно робити пілінги для молодої шкіри набагато рідше — наприклад 1 раз в 3-4 тижні, тоді як більш зрілу потрібно піддавати таким очисним процедурам 1 раз в тиждень, а для жирної шкіри не пошкодить таке механічне очищення і 2 рази в тиждень.

До складу засобів для пілінгу, який проводять в салонах краси у http://edit.ua/ входять різні кислоти, проводити такі процедури косметологи радять не час-від-часу, а курсами для досягнення найбільшого ефекту. А от до складу засобів для проведення пілінгу в домашніх умовах часто входить яєчна шкаралупа, подрібнені абрикосові кісточки, горіхи, глина, кава, цілющі грязі. Всі ці засоби відмінно справляються зі своїм завданням — очистити нашу шкіру від в’їденного бруду і відлущити ороговілий шар.

Але, найкращими для проведення пілінгу в домашніх умовах є саме натуральні засоби, які є завжди під рукою у кожної жінки.

Яєчний пілінг:

Для цього потрібно зварити яйце, попередньо його добре вимити, покласти в холодну воду, щоб воно легко очистилося.

Обов’язково відокремлюємо білу плівочку всередині шкаралупи і поміщаємо шкарлупки в кавомолку.

Перемолоти яєчні шкарлупки потрібно до стану борошна — це і буде основа нашого яєчного пілінгу.

Беремо чайну ложечку отриманого борошна з яєчної шкаралупи і додаємо в неї 1 чайну ложечку сметани, наносимо засіб на очищену шкіру обличчя.

Наносьте засіб свіжоприготованим, круговими рухами, злегка масажуючи шкіру обличчя по масажних лініях.

Залишимо засіб на 15-20 хвилин для кращого проникнення і очищення пор, а потім змиємо теплою водою.

Проводити такий пілінг слід 1 -2 рази в тиждень для зрілої шкіри, і 1 раз в тиждень — для молодої.

Але найбільш м’яким, напевно, можна назвати вівсяний пілінг.

І потрібно для нього всього жменька вівсяних пластівців! Подрібнюємо їх у кавомолці, розводимо водою до стану середньої густоти і наносимо круговими рухами. Особливо ретельно рекомендується обробляти пілінгами зону носа, чола й підборіддя. Такий м’який вівсяний пілінг рекомендується проводити курсами до 2 тижнів, найкраще робити це ввечері, ретельно видаливши макіяж.

Якщо у вас є час і бажання зробити пілінг обличчя вдома, то добре провести перед процедурою нанесення пілінгу — парову сауну для обличчя. Тоді всі пори шкіри відкриються бруд і ороговілі частинки стануть м’якшими і під час пілінгу відійдуть дуже легко і без особливих зусиль. Ви отримаєте приголомшливий ефект — ви відчуєте, як шкіра дихає!

Наостанок хочу вам запропонувати чудове відео, в якому ви побачите, як виглядає наша шкіра, як накопичується роговий шар, який просто блокує проникнення поживних речовин і вітамінів до клітин шкіри, і зрозумієте, чому так необхідно проводити пілінги, і чому з віком їх необхідно проводити частіше.