Як США мають будувати відносини з Росією?

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«Протягом 25 років, що минули з часу закінчення холодної війни, відносини між США і Росією часто визначалися гучними претензіями, недорозуміннями і розчаруваннями», — зазначає The New York Times Вільям Дж.Бернс (президент Фонду Карнеґі за міжнародний мир, колишній заступник держсекретаря США та посол США в Москві в 2005-2008 роках).

«З обох сторін цілком вистачало ілюзій», — вказує Бернс. На його думку, США коливалися від бачення перспектив тривалого партнерства з Москвою до зневаги Росії як регіональної держави, що знаходиться в повному занепаді, а Росія рухалася від прагнення до стратегічного партнерства з США до жадоби зруйнувати існуючий міжнародний порядок, в якому домінують Сполучені Штати і ставлять її в підлегле становище.

«Реальність така, що в найближчому майбутньому наші відносини з Росією залишаться конкурентними і часто ворожими. В їх основі — фундаментальне неспівпадіння поглядів і відношення до ролі один одного в світі, — йдеться в статті. — Спокусливо думати, що особисте зближення може усунути ці незгоди, а мистецтво домовлятися зробить можливою велику угоду. Але це дурниця, з якої неможливо починати розумну політику. І особливо нерозумно вважати, що надзвичайно тривожне втручання Росії у наші вибори можна і потрібно зам’яти, яким би незручним воно було».

«Так що ж робити? Перший крок — зберегти і при необхідності посилити заходи, вжиті адміністрацією Обами у відповідь на дії російських хакерів. Росія кинула виклик цілісності нашої демократичної системи, і ландшафт європейських виборів 2017 року — наступне поле битви, — вказує Бернс. — Другий крок — запевнити європейських союзників США в нашій абсолютній відданості НАТО».

По-третє, автор рекомендує «не спускати пильного погляду з України — країни, доля якої буде критично важлива для майбутнього Європи і Росії в наступному поколінні». «Мова не про членство в НАТО та Європейському союзі — і те, і інше для неї поки віддалені надії. Мова йде про те, щоб допомогти українським лідерам зробити успішну політичну систему, яку Росія прагне знищити«, — пише Бернс.

«Нарешті, нам потрібно обережно ставитися до привабливих, на перший погляд, ідей на кшталт спільної боротьби з ісламським екстремізмом або загальними зусиллями по «стримування» Китаю. Кривава поведінка Росії в Сирії значно посилює терористичну загрозу, незважаючи на довгострокові побоювання з приводу підйому Китаю, Путін не має наміру жертвувати стосунками з Пекіном», — йдеться в статті.

Джерело: The New York Times

Натхнення: inopressa.ru