Як вибирати твердопаливний котел тривалого горіння?

Опалювальний котел без перебільшення є оптимальним рішенням для ефективного опалення приватного будинку. Однак, ринок пропонує велику кількість різних типів і конструкцій опалювальних котлів. Наприклад, котлы длительного горения на дровах відразу вирішують проблему пошуку / придбання палива (дрова значно простіше знайти, ніж вугілля).

Існують і універсальні варіанти, які можуть топитися пелетами, дровами, вугіллям і т.д. Безумовно, якщо поряд з будинком проходить газова магістраль, то газове опалення буде оптимальним рішенням.

Практичні поради щодо вибору котла тривалого горіння

За фактом вищезазначене обладнання можна розділити на наступні класи:

класичні котли;

піролізні котли;

котли тривалого горіння;

котли-автомати.

Класичний опалювальний котел достатньо простий за своєю конструкцією і не особливо відрізняється від печі-буржуйки. Суть в тому, що обладнання має двоє дверцят. Одне використовується для завантаження палива, інше — для видалення сажі.

Подібні котли найбільш доступні за ціною. Однак, не будемо забувати про те, що існують більш технологічні рішення, коефіцієнт корисної дії яких значно перевищує класичні моделі опалювальних котлів.

Котли тривалого горіння і піролізні котли мають загальні риси, якщо говорити про згоряння палива. Суть полягає в генерації газу, який в подальшому допалюється з метою максимально ефективного використання палива.

ККД вищезазначених котлів наближається до позначки 90%. Ефективніших агрегатів просто не існує.

Критерії вибору опалювального котла

При виборі рекомендується оцінювати агрегати за такими характеристиками:

опалювальна потужність;

підтримувані види палива;

максимальне завантаження;

автоматизація.

Нагадаємо, що достатньою потужністю для опалення простору вважається 1 кВт на 10 кв. метрів.

У разі, якщо опалювальний агрегат має автоматичне завантаженням, обслуговування устаткування зводиться до незначного мінімуму.

У відео будуть дані поради щодо вибору твердопаливного котла: