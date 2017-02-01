Як вибрати електронні торгові ваги?

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Думаю, ніхто не стане сперечатися, що ми з вами живемо в епоху електроніки. Механічні пристрої з кожним днем все більше поступаються свої позиції більш просунутим електронним аналогам. На зміну звичним речам приходять абсолютно нові винаходи, які з тими ж завданнями справляються краще і швидше. Лампові телевізори, домашні дротяні телефони і механічні торгові ваги практично зникли, хоча якщо ми оглянемося на якихось двадцять років тому, ці речі були просто незамінні і зустрічалися повсюдно. Сьогодні ж механічні торгові ваги можна відшукати хіба що на ринку, а ось у великих супермаркетах і сучасних магазинах ми зустрінемо сучасні, дуже точні електронні торгові ваги, які пропонує магазин ПосТорг за розумною ціною.

Типи торгових ваг

Для початку давайте з вами визначимося, що ж із себе представляють ваги торговельні. Торгові ваги — це високоточні електронні ваги невеликого розміру, головне призначення яких — зважування товару з розрахунком підсумкової вартості після введення ціни за кілограм. Головна відмітна особливість таких ваг — двосторонній екран (для покупця і продавця), на якому обидва учасники угоди бачать масу, ціну товару та загальну вартість.

Температурний режим. Щоб зробити правильний вибір потрібно врахувати умови експлуатації товарних ваг. Якщо ви збираєтеся використовувати їх на вулиці при високих і низьких температурах, зверніть увагу на температурний діапазон, що дана модель витримує. Деякі ваги погано працюють при низьких температурах і дають збої. Крім того, підбирайте ваги у відповідності з класом захисту.

Зі стійкою або без. Електронні товарні ваги можна умовно розділити на дві категорії за способом установки: без стійки і зі стійкою. Ваги без стійки зручні в тому випадку, якщо ви плануєте працювати з габаритним товаром, якщо ж ні — то краще набувати ваги із стійкою, адже підсумкові цифри на них більш помітні.

Точність ваг. Цей параметр вибору товарних ваг — один з найбільш ключових, адже точні ваги — це запорука довіри до вашої компанії і запорука успіху. При купівлі торгових ваг зверніть увагу на такий параметр, як ціна перевірочної роботи. Його значення визначає гранично допустиму похибку вимірювань. Чим нижче значення, тим вища точність.

Межа зважування. У кожних електронних торгових ваг є свій діапазон зважування, приміром, одні конкретні ваги покажуть вам точну вагу від декількох грамів до 15 кілограм. Так що підбирайте ваги по своїм потребам.

Функції. Сучасні електронні ваги сильно полегшують працю продавця та зменшують ймовірність помилки при проведенні розрахунків, серед корисних функцій: розрахунок здачі, підсумовування товару, пам’ять на кілька операцій і т. д.

Друк етикеток. Деякі ваги припускають можливість друку чека, а також підключення до загальної мережі магазину. Такі торгові ваги мають можливість інтеграції з базою магазину.