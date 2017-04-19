Як вибрати ідеальне плаття?

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Жінка перетворюється в правильно підібраній сукні, як же вибрати плаття, яке ідеально підходить саме Вам? Вибираючи сукню треба врахувати, щоб вона підходила і за кольором, і за фасоном, і за стилем. В цій темі багато нюансів, які постараюся висвітлити і підказати, як вибрати сукню.

Як вибрати плаття по фасону?

Фасони суконь підбираються під фігуру з урахуванням її особливостей.

Фігурі «пісочний годинник» підходять всі фасони суконь. Найбільш жіночно будуть виглядати моделі з вираженою лінією талії підкреслена ременями, поясами.

Фігурі «трикутник» підійдуть платья оптом от производителя в украине з об’ємним ліфом з драпіровками, воланами, пишними рукавами «ліхтариками». Низ без декору, спокійний, бажано не пишний, щоб ще більше не збільшувати об’ємні стегна. Якщо плаття контрастне за кольором, то низ повинен бути більш темний. Якщо є малюнок, то більший на верху, дрібний внизу.

Фігурі «перевернутий трикутник» ті ж самі рекомендації тільки навпаки. Низ робимо більш привабливий, об’ємний, барвистий, а верх стриманий, темний, ніяких пишних рукавів, можна асиметрично відкрити одне плече. Візуально зменшити верх також допоможе подовжений воріт-хомут. Можна опустити лінію талії.

Фігури «прямокутник» підходять фасони прямого вільного крою, в яких талія підкреслюється поясом. Також можна одягати приталені моделі.

З фігурою «яблуко» низ бажано шукати кльош або прямий, вільний, щоб не підкреслювати живіт. Лінію талії бажано підняти або опустити за допомогою завищеною або заниженою відрізний талії.

Наочний розбір фасонів суконь під типи фігури прекрасно зробила Евеліна Хромченко в цьому відео

Підбір за кольором сукні

За допомогою кольору можна скоригувати будь-яку фігуру.

Наприклад, темні тони зроблять її більш витонченою, стрункою, а світлі, навпаки, додадуть зайві обсяги.

При виборі кольору також враховується і кольоротип зовнішності. Це дуже важливо, так як невідповідний колір може надати шкірі нездоровий відтінок, підкреслити зморшки і додати віку.

Стилі суконь

У кожної речі є свій характер. Тому однакова сукня на різних дівчат буде виглядати по-різному, навіть якщо дівчата будуть одного віку, комплекції і зростання.

Стильових напрямків безліч, наприклад, ретро, романтичний, діловий, спортивний, вамп, casual, сафарі, бохо та інші.

Стиль сукні визначається індивідуально і має відповідати образу дівчини.

Наприклад, якщо типаж дівчата жіночний, романтичний, любить красу і вишуканість в одязі, то їй може підійти романтичний стиль.

Довжина сукні

Довжина сукні може вдало підкреслити красиве тіло і приховати недоліки.

З довжиною максі чудово виглядають вечірні сукні, а також літні сарафани. Така довжина підійде високим дівчатам, а маленький зріст тільки ще більше зменшить.

Середню довжину краще вибирати трохи вище або нижче коліна, орієнтуйтеся на красу колін і образ в цілому.

Коротку довжину можуть дозволити собі власниці красивих ніг. Вік також тут має значення.

Невисоким дівчатам бажано підняти лінію талії, це трохи подовжить ноги, не варто вибирати довжину по коліна і нижче.

Для високих дівчат підійде будь-яка довжина, тільки не потрібно носити занадто пишні і короткі спідниці.

Види суконь

Їх умовно поділяють на 4 види. Такий поділ відбувається за рахунок подій, заходів, на які ці сукні одягаються.

Вечірні — це довгі сукні в підлогу, прикрашені мереживом, шовком, оксамитом та іншими вишуканими тканинами, фурнітурою. Можуть бути розшиті стразами, паєтками, блискітками. Вітаються дизайнерські підходи, оригінальні рішення, з глибоким декольте, розрізом, оголені спини, шлейфи, буфи і т. д.

Повсякденні сукні, в яких і в магазин сходити, і на прогулянку з роботою можна піти. Це зручні, практичні сукні без блискучого антуражу.

Універсальні сукні можуть підійти і на вечірку, і на прогулянку. У них є своя родзинка, що робить їх привабливими, елегантними на всі випадки. Тільки це плаття не варто носити щодня, щоб не загубився зовнішній вигляд.

Коктейльні сукні підходять для вечірок, концертів, театрів, урочистостей. Ці елегантні сукні, урочисті, не такі сміливі, як вечірній варіант.