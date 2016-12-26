Як вибрати котел твердопаливний на пеллетах для будинку

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Застосування твердопаливних котлів для обігріву та гарячого водопостачання приватних будинків і котеджів є сьогодні актуальним для України. На зміну традиційним джерелам енергії, таким як вугілля, брикети і дрова, прийшло сучасне паливо – пелети.

Гранули циліндричної форми виготовляють шляхом пресування відходів деревообробної промисловості та сільгосппродукції, отримуючи на виході біопаливо з високою тепловою ефективністю. У зв’язку з цим котлы пеллеты змусили багатьох домовласників по-новому поглянути на використовувані способи опалення.

Принцип роботи котла пелетного

Згоряння циліндричних гранул відбувається в паливній камері невеликих розмірів, завдяки чому тепловіддача набагато вище інших видів твердопаливних котлів. У топці знаходиться пальник з форсункою, яка подає нагріте повітря безпосередньо в зону горіння, що дозволяє регулювати швидкість спалювання палива.

Поступове дозування пелет із спеціального бункера за допомогою шнека значно знижує відсоток золи і сажі та збільшує ККД обладнання, а також забезпечує безперебійну роботу обладнання без участі людини протягом тижня.

Конвективні потоки димових газів і гарячого повітря нагрівають теплообмінник, по якому циркулює теплоносій. По досягненню заданої температури рідини подача палива припиняється, а паливні гранули, що залишилися, догорають. При зниженні температури процес подачі пелет поновлюється – робочий цикл котла повторюється.

Вибір відповідної моделі пелетного котла зробити не так просто, а різноманітність виробників з великим ціновим розбігом може поставити в глухий кут звичайного покупця. Щоб не помилитися з вибором виробника, краще заздалегідь перевірити мережу сервісних центрів і можливість доставки запасних частин без збоїв і тривалого очікування.

При виборі котла на пелетах слід врахувати ряд факторів, від яких буде залежати ефективність роботи:

Вид котла

За типом використовуваного палива теплогенератори можуть відрізнятися один від одного. Агрегати, які працюють на пелетах, досить вимогливі до якості сировини.

Комбіновані моделі допускають можливість використання альтернативного типу палива, тому є більш універсальними. Так, котли на пелетах та дровах можуть ефективно опалювати приміщення за допомогою згорання як пелет, так і дров без будь-яких змін до конструкції обладнання.

Котли газ/пелети дозволяють використовувати найбільш вигідне паливо в конкретній ситуації – наявність двох топок в одному корпусі дає можливість запустити робочу систему без залучення фахівців.

Потужність

Від цього параметра залежить площа, яку зможе обігріти вибраний пристрій. При виборі необхідної моделі на кожні 10 м2 площі будинку повинно припадати не менше 1 кВт котла, при цьому двоконтурні варіанти обладнання повинні справлятися ще і з завданням гарячого водопостачання.

Перед покупкою слід уточнити принцип регулювання потужності котла, режим і діапазон його роботи.

Тип пальника

У продажу представлені моделі з двома видами пелетних пальників. Факельний пальник відрізняється компактністю, але дуже вимогливий до якості палива – для нього підходять тільки низькозольні сорти гранул і з мінімальним рівнем пилу, інакше він швидко засмічується і вимагає частого чищення.

Реторний пальник більш зручний в експлуатації – паливо подається шнеком знизу, а горіння відбувається зверху, тому якість гранул не має особливого значення.

Конструкція теплообмінника

Теплообмінник може бути горизонтальним або вертикальним, трубчастим або плоским, з різною кількістю ходів і поворотів. Матеріал виготовлення (сталь або чавун) впливає на термін його експлуатації, а також на ефективність опалення та ціну обладнання.

Додаткове облаштування турбулізаторами допомагає знизити на виході температуру димових газів – з 900°С до 110-120°С, щоб більшу частину теплової енергії віддати на обігрів теплоносія.

Рівень автоматизації

Спеціальні пристрої дозволяють повністю автоматизувати роботу котла – з їх допомогою можна контролювати і регулювати температуру теплоносія і на відстані проводити запуск і зупинку обладнання, запускати автоматичну чистку.