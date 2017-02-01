Як вибрати плед?

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Кожна людина має потребу в теплі під час холодних місяців року. Особливо це стосується зимової та осінньої пори. Допомогти вам в обігріві свого тіла допоможе навіть звичайний плед. Що може бути краще, ніж влаштуватися в м’якому кріслі, пити улюблений напій, будучи закутаним у теплий плед? Якісний виріб може вам подарувати ці моменти радості і зробити ваше життя яскравішим.

Як вибрати матеріал для пледа

Найперший і найголовніший фактор, на який варто звернути увагу — це матеріал, з якого зроблений плед. Саме матеріал визначає характеристики пледа, його переваги і навіть недоліки.

Список найбільш відомих матеріалів, з яких створюються пледи:

Вовна;

Кашемір;

Пашмина;

Бавовна;

Є ще різні синтетичні матеріали, але ці дешеві варіанти слід розглядати тільки в крайньому випадку.

Огляд найпопулярніших матеріалів

І от коли ви вирішили купить пледы оптом, тоді необхідно визначитися з призначенням вашого пледа. Якщо ви бажаєте просто зігрітися, то максимальний обігрів вам зможе забезпечити виріб з вовни. Єдиний мінус — пледи з даного матеріалу можуть колотися, що викликає дискомфорт у багатьох людей.

Більш ніжним можна назвати плед з бавовни. Він зможе створити ту атмосферу затишку і романтики, яка і мається на увазі, коли ми представляємо людини, оповитого в ніжне виріб.

Можна відзначити такі плюси бавовни:

Матеріал приємний на дотик.

Бавовна легко переться.

Якщо у вас є алергія на деякі матеріали, то кращим рішенням для вас буде покупка вироби з кашеміру. Повністю гіпоалергенний матеріал коштує досить дорого, але якщо ви цінуєте комфорт і якість, то все ж варто витратити кошти на гарний виріб.

Як буде виглядати плед в інтер’єрі будинку

Якщо правильно підібрати плед, то даний виріб зможе відмінно підкреслити інтер’єр вашої квартири. Особливо це стосується відомих стилів прованс і кантрі. Як правило, колір пледа підбираються під тон загального інтер’єру в кімнаті. Особливо елегантно буде виглядати виріб, який на два-три тони світліше дивана.

Величезною популярністю користуються картаті пледи. І все ж, варто відзначити те, що клітина підійде не для всіх дизайнерських стилів.

Найбільш традиційний і відповідний принт для пледа — це квіти. Вони підійдуть як для стриманого інтер’єру, так і для більш яскравого.

Вибираємо розмір майбутнього пледа

Розмір також є важливим чинником при виборі пледа. Якщо ви плануєте брати його в поїздки, на відпочинок і цінуєте компактність, то для вас підійдуть невеликі варіанти. Для таких випадків вам вистачить пледа з розмірами 140 на 200 сантиметрів.

Ви бажаєте використовувати плед тільки вдома і застосовувати його в якості покривала для дивана або ліжка? Тоді вам підійдуть великі вироби. Точний розмір залежить від вашої індивідуальної ситуації і переваг. Як правило, на кожній стороні ліжка варто додати 20 см — це і буде найбільш підходящий розмір пледа для вашої кімнати.

Поради для догляду за пледом

Навіть найбільш якісний виріб з часом втрачає свої позитивні властивості, якщо за ним не правильно доглядати. Саме тому варто прислухатися до порад фахівців, щодо догляду за пледом.

Наступні рекомендації допоможуть вам у збереженні пледа на довгі роки: