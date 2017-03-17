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Деякі моделі дають більше або менше м’якоті, а є і ті, що розраховані на одну склянку соку і самі по собі будуть невеликої потужності, але зі зручністю віджиму. Варто звернути увагу на продуктивність сепараторів, моделі підвищеної продуктивності без знімних деталей або ті, у якої менше знімних деталей і є заявлена швидкість.

Як показує контрольна закупівля, конусоподібна ємність для заготівлі соку зручніше інших рішень і підвищує кількість соку. Вона буває зі шкалою для рівня соку, щоб добувати сік з апельсинів без проблеми з очищенням отримувати в потрібному обсязі. Є і моделі з обертовою насадкою, щіткою для ситечка, автоматичним отриманням м’якоті, призначені для всього, в тому числі для дачі, заготовок винограду, моркви, томатів, буряка, томатів, ягід.

Як вибрати соковижималку універсальну для дому

Перш, ніж купувати соковыжималку для овощей и фруктов вивчіть її технічні характеристики, визначіться з об’ємом соку, який ви плануєте отримувати, а значить і габарити приладу.

Увазі покупців на сьогоднішній день пропонуються кілька типів соковижималок:

— відцентрові, принцип роботи яких полягає в дробленні овочів або фруктів і отриманні соку шляхом віджиму утворенної фракції під дією відцентрової сили. Істотний недолік соковижималок цього типу – багато відходів;

— шнекові, що працюють за принципом м’ясорубки. Недолік приладів цього типу – більш тривалий, порівняно з відцентровими соковижималками, процес одержання соку, а істотний плюс – можливість виходу не тільки соку, але і приготування пюре;

— комбіновані, що мають кілька насадок і за своїми функціями схожі на кухонні комбайни. Соковижималки комбінованого типу можуть застосовуватися не тільки для отримання соку, але і для шинкування овочів, а також використовуватися в якості блендера, наприклад, коли потрібно приготувати коктейль.

Завдяки різноманітності виконуваних функцій комбіновані соковижималки будуть більш затребувані господинею незалежно від сезону овочів і фруктів.

Як вибрати хорошу соковижималку де кругла горловина і швидше буде відбуватися віджим

У хороших моделях соковижималок є функція установки швидкості віджиму, що дозволяє значно знизити енерговитрати і поліпшити якість соку. Адже при приготуванні соку з м’яких плодів швидкість віджиму можна виставити нижче, ніж при приготуванні соку з плодів, що мають тверду консистенцію.

На швидкість віджиму більший вплив робить швидкість, з якою обертається центрифуга, а не форма горловини. Кругла горловина – це скоріше дизайнерське рішення, адже і овальний вхідний отвір має досить широкі габарити, що дозволяють не розрізати овочі і фрукти. А ось подаючий лоток, дозволяє за один раз завантажити більшу кількість дарів природи, не завадить.

Як вибрати соковижималку для твердих овочів

При купівлі соковижималки для приготування соків з твердих овочів в першу чергу слід звернути увагу на те, щоб швидкість обертання центрифуги становила не менше 10-12 тисяч обертів у хвилину. Обертання центрифуги з меншою швидкістю призведе до зниження ККД і макуха залишиться вологою.

Соковижималки із заявленою швидкістю вище 12 тисяч обертів будуть коштувати на порядок дорожче, але сік від цього якіснішим не стане.

Як вибрати соковижималку для великої кількості яблук і моркви

Якщо у господарстві потрібна соковижималка для великої кількості яблук і моркви, то при покупці в першу чергу слід звернути увагу не тільки на габарити приладу і діаметр горловини, але і на потужність агрегату, наявність функції перемикання швидкостей і захисту електродвигуна від перевантаження.

Як правильно вибрати соковижималку для цитрусових

Соковижималка для цитрусових, так званий цитрус-прес, працює за принципом почергового в різні боки обертання насадки, над якою утримують цитрус. Хороша соковижималка даного типу має декілька насадок, призначених для цитрусових різного діаметру, а її корпус зроблений з нержавіючої сталі, що не дозволяє отриманному соку окислюватися. Останні моделі цитрус-преса обладнані важелем, який утримує плід під час віджимання соку.

Як підібрати соковитискач по потужності

Іноді однакові за обсягом соковижималки мають різну потужність. В такому випадку перевагу слід віддати моделі з більшою заявленою потужністю. По-перше, така соковижималка може тривалий час працювати безперервно. По-друге – у неї більший вихід кінцевого продукту.

Як вибрати соковижималку з дуже високою продуктивністю

Якщо під продуктивністю соковижималки розуміти, який обсяг плодів можна обробити за одиницю часу, то більш продуктивними будуть соковижималки відцентрового типу. Якщо ж брати до уваги процентне відношення вичавленого соку з продукту, то в цьому випадку більш продуктивними є шнекові соковитискачі. Серед моделей одного типу продуктивніше виявиться соковижималка, яка має велику потужність.

Як вибрати соковижималку час віджиму, з регулюванням швидкості обертання

Сучасні соковижималки обладнані функцією, що дозволяє регулювати швидкість обертання центрифуги. Найбільш оптимальним для середньостатистичного покупця вважається варіант, коли заявлена виробником швидкість в хвилину становить від 8 до 10 тисяч обертів.

Час віджиму безпосередньо залежить від швидкості обертання центрифуги і найчастіше підбирається досвідченим шляхом. Ви будете бачити, коли сік перестане литися і соковитискач можна буде вимкнути, щоб вона не працювала вхолосту. При виборі режиму роботи важливо врахувати щільність м’якоті плоду. Чим вона вища, тим твердіший плід і для отримання з нього соку швидкість центрифуги має бути більшою.

Як вибрати м’ясорубку з соковижималкою і які краще

М’ясорубка-соковижималка – непоганий варіант для господинь, які користуються функцією вичавки соку від випадку до випадку, наприклад, в сезон заготівлі соку томатів. Вибирати цей кухонний прилад слід, передусім, орієнтуючись на його потужність. Бажано, щоб номінальна потужність становила не менше 450 Вт, а максимальна – 1,5 кВт.

Далі звертаємо увагу на якість лез ножа. Ідеальний варіант – ніж, зроблений з нержавіючої сталі. Решта – справа вашого уподобання. Можливо, вам більше сподобається варіант м’ясорубки з соковижималкою, оснащений насадками для виготовлення котлет або ковбаси, або ж до душі доведеться варіант використання електроприладу як овочерізки.

Як вибрати соковижималку для бару, кафе

Перед придбанням соковижималки для бару чи кафе слід визначитися з обсягами виконуваних нею функцій. Але навіть для підприємств громадського харчування купувати величезний і дуже потужний агрегат не має сенсу, так як не у всіх відвідувачів однакові смаки – одна людина може зробити замовлення на апельсиновий сік, а друга захоче поласувати овочевим фреш-коктейлем.

Тому, крім потрібної потужності, слід звернути увагу на:

— надійність конструкції апарату в цілому;

— наявність функції автоматичного видалення макухи;

— наявність піновідсікача або сепаратора;

— можливість перемикання швидкості обертання центрифуги;

— якість фільтра, від якого залежить прозорість та якість соку – щоб порадувати клієнтів «фірмовим» соком бажано придбати модель, що має фільтр з нержавіючої сталі;

— дизайн соковижималки. Більш видовищно буде виглядати модель з великим завантажувальним отвором, коли плоди для вичавлювання соку можна опускати в горловину соковижималки цілком, не розрізаючи.

Як правильно вибрати кращий шнековий соковитискач

При купівлі шнекової соковижималки спочатку слід звернути увагу на заявлену виробником потужність. Якщо вона вас влаштує – перегляньте наявні насадки, адже з допомогою соковижималки шнекового типу можна приготувати не тільки сік і пюре, але і перемолоти м’ясо на фарш, змолоти каву, виготовити макарони і т. д. Зверніть увагу на тривалість гарантійного терміну – цей, здавалося б, незначний нюанс також свідчить про якість товару.