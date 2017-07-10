Як вибрати та носити облягаючі штани

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Облягаючі штани знову стають модними, але перш ніж надіти їх, переконайтеся, що ви знаєте, як їх потрібно носити. Виберіть такі облягаючі штани від http://fiallochka.ua/catalog/bryuki-quot-oblegayuschie-quot-257, які вигідно підкреслять переваги саме вашої фігури. Також дізнайтеся, з якими топіками, сукнями та аксесуарами вони поєднуються найкраще.

Як вибрати правильні облягаючі штани

Розберіться, з якої тканини шиють облягаючі штани. Для цього використовують спеціальну двосторонню трикотажну комбіновану тканину. Цей матеріал більш еластичний, ніж тканини, використовувані для звичайних штанів, але більш жорсткий і структурований, ніж тканини, використовувані для футболок.

Якщо говорити більш конкретно, то такі брюки шиють з двосторонньої стрейчевої тканини. Двостороння стрейчева тканина обтягує ширшу частину талії, стегон і ніг, і при цьому додає одягу додаткову структуру. В результаті матеріал набуває форми вашого тіла, приховуючи надлишки жиру внизу.

Переконайтеся, що штани добре на вас сидять. Якщо штани вам підходять, то вони будуть підтримувати стегна і сідниці. Якщо штани підходять вам за розміром, але при цьому висять, то вони не сидять на вашій фігурі так, як повинні.

Деякі облягаючі штани бувають тільки маленького, середнього, великого (S-M-L) розмірів. Розміри також бувають цифровими. Будь-який з цих варіантів може підійти для вашої фігури, але, як правило, легше підібрати відповідний розмір штанів, якщо розміри цифрові. Розміри S-M-L більш загальні, в той час як цифрові розміри мають більше поділів і їх легше підібрати під розмір вашого тіла і тип фігури.

Облягаючі штани повинні бути такого ж розміру, як ваші звичайні джинси і брюки.

Приміряйте штани, перш ніж купувати їх. Уважно огляньте себе в повний зріст в дзеркальній примірочній. Запитайте себе, чи виглядають мої ноги в цих брюках стрункішими і довшими. Якщо це так, то вони вам підходять. Якщо ні, продовжуйте шукати.

Майте на увазі, що штани повинні добре сидіти і ззаду і спереду. Уникайте облягаючих брюк, які виглядають відвислими ззаду і занадто тугими в області промежини.

Зверніть увагу на консервативні кольори. Найкраще починати освоювати стиль облягаючих брюк з чорного, сірого, темно-коричневого і темно-синього кольорів, так як їх найлегше поєднувати з іншим одягом.

Темні кольори, такі як чорний і темно-синій, як правило, краще виглядають на фігурі, а також допомагають виглядати стрункіше.

Якщо ви дотримуєтеся більш класичного стилю, то вибирайте облягаючі штани з матовою, а не блискучою поверхнею.

Додайте речі незвичайного кольору або з візерунком. Якщо ви хочете урізноманітнити свій гардероб, то спробуйте штани сміливих колоьорів, наприклад, червоного або з безладним візерунком, типу леопардового.

Також облягаючі штани можуть імітувати інші тканини. Наприклад, досить популярні штани під шкіру, зроблять ваш образ більш жорстким.

Якщо ви хочете виглядати зухвало, то вибирайте блискучі штани, хоча легше знайти і підібрати матові облягаючі штани. Навіть такий консервативний колір, як чорний, може виглядати трохи сміливіше з блискучою текстурою.

Ознайомтеся з інструкцією по догляду. Як правило, облягаючі штани можна прати в домашніх умовах в звичайній пральній машині. Також в інструкції повинні бути вказівки щодо прасування, але зазвичай такий матеріал гладити не потрібно.

Як поєднувати облягаючі штани з іншим одягом

Додайте облягаючі штани в свій зимовий гардероб. Матеріал, з якого шиють такі брюки, зазвичай досить товстий і добре прилягає до тіла, так що ваші ноги будуть в теплі.

Облягаючі штани шиють з набагато більш щільного матеріалу, ніж легінси і колготки. Тому вони чудово підійдуть для тих днів, коли ви хочете вдягнути довгу туніку або плаття, але при цьому вам потрібно щось більш тепле на ногах, ніж звичайні легінси.

Однак штани з такого щільного, прилеглого до тіла матеріалу не варто носити в теплу пору року. Ви, швидше за все, спітнієте, а такий матеріал не зможе ефективно вбирати вологу, тому вона буде затримуватися на шкірі.

Не варто поєднувати облягаючі штани з іншим облягаючим одягом. Все добре в міру. Не піддавайтеся спокусі надіти до облягаючих штанів облягаючу блузу. Таке поєднання може бути не на вашу користь.

Ви можете знайти щось облягаюче серед будь-якого одягу, в тому числі серед футболок, спідниць, суконь та курток.

Крім того, не варто надягати облягаючі штани з іншим одягом, що підкреслює форми, в тому числі з віскози або нейлону.

Комбінуйте облягаючі предмети одягу з вільними. Еластичний матеріал облягаючих брюк добре виглядає в поєднанні з м’якими, вільно спадаючими сорочками і сукнями. Контраст між двома матеріалами згладжує структурований і еластичний вигляд облягаючих брюк.