Як вибрати вітрозахисну мембрану

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Ефективність вітрозахисту залежить від якості використовуваного матеріалу і правильності його монтажу. На будівельному ринку представлено безліч видів вітрозахисту – від традиційної поліетиленової до сучасної супердифузійної.

Важливі нюанси

Щоб вибрати захисні мембрани, необхідно правильно розшифрувати їх технічні характеристики:

Температурний діапазон застосування. Показує мінімальну і максимальну температуру експлуатації.

Водотривкість. Характеризує опірність рідини, вимірюється в міліметрах водяного стовпа. Чим більша цифра, тим надійніше гідроізоляція.

Еквівалентна товщина дифузії. Показує, яка товщина шару сухого повітря еквівалентна мембраны за своєю паропропускаючою здібності. Параметр частіше використовується професійними будівельниками.

Стійкість до атмосферного впливу. Цифра показує термін, протягом якого плівку або мембрану можна залишати без фінішного покриття.

Здатність до вітрозахисту у всіх типів плівок приблизно однакова, тому при виборі варто звернути увагу на супутні функції:

Зовнішня сторона мембрани повинна бути шорсткою – у цьому випадку конденсат буде випаровуватися природним чином, а не стікати в підпокрівельний або міжстіновий простір.

Важливу роль відіграє міцність на розрив – чим вище цей показник, тим довше прослужить плівка.

Якщо ви плануєте робити перерву між укладанням утеплювача і фінішною обшивкою (тимчасову ізоляцію), варто віддати перевагу матеріалу з УФ-захистом.

При розрахунку вартості орієнтуйтеся на ціну квадратного метра матеріалу. Недобросовісні виробники можуть хитрувати, зменшуючи стандартні розміри рулону. Незайвим буде поцікавитися, чи відповідає заявлена довжина фактичній.

При купівлі вітрозахисної мембрани або плівки необхідно відштовхуватися від сфери застосування (дах або стіни), особливостей конструкції (утеплена і не утеплена покрівля, вентильований або каркасний фасад) і вартості матеріалу.

Види вітрозахисту

Існує кілька видів вітрозахисту: