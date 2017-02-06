Як вибрати ювелірні прикраси?

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Як вибрати прикраси з дорогоцінних металів знає далеко не кожен. Перш ніж купити ювелірну прикрасу ви повинні знати: ніколи не купуйте дуті або як їх ще називають, порожнисті вироби так як вони не дуже довговічні і зовсім скоро перетворяться на брухт, який дуже буде шкода потім продавати в 2 рази дешевше, звичайно той хто у Вас придбає його буде дуже задоволений.

Дуті вироби дуже легко визначити, найчастіше вони великого розміру і, що дуже приємно, мало важать відповідно і коштують дешевше, як раз те що треба всім покупцям. Моя порада — збережіть гроші грошей і купіть здесь хороший, литий виріб, яке буде довго радувати Вас.

Якщо Вам сподобалося виріб з білим золотом, то переконайтеся, що це дійсно шматочок білого золота, а не жовтий покритий тонким шаром родію.

Звичайно родій — це теж дорогоцінний метал з хорошими характеристиками, але у нього є один недолік він крихкий, отже тонке покриття родію на жовтому золоті скоро зітреться і ваш виріб буде виглядати не дуже приємно і ваші знайомі будуть говорити що вашу біжутерію час на смітник.

Також було б не погано доторкнутися, помацати руками місця закріпки каменів, так як вони часто бувають погано оброблені і будуть чіплятися за одяг і витягати з нього нитки.

Кріплення

Вибирайте міцні кріплення для повсякденних прикрас. Кільця, браслети та ланцюжки повинні бути міцніше, ніж сережки, брошки і підвіски, так як вони піддаються більш інтенсивному навантаженні, і їх легко пошкодити. Також перевірте, чи добре виріб оброблено із зворотного боку і знизу.

Якщо це так, то значить виріб добре продумано і зроблено сумлінними майстрами, але якщо прикраса груба або у неї є зайві припої і отвори, а проба при цьому не чітка, то значить вона була зроблена поспіхом, без особливих старань. Для перевірки всіх цих деталей Вам допоможе збільшувальне скло.

Переконайтеся в тому, що застібка функціонує ( якщо така є). Попросіть продавця показати Вам, як застібати і розстібати замок. Декілька раз спробуйте самостійно це зробити. У разі, якщо Ви купуєте браслет перевірте, чи можете Ви самі застебнути і розстебнути його на своїй руці.

Запитайте у самого продавця як правильно вибрати ювелірний виріб, за його відповіді Ви зрозумієте професіоналізм працівника. Також дізнайтеся, наскільки якісно виготовлена прикраса, яку Ви обрали. Якщо продавець не зможе відповісти, запитайте про недоліки. Ювеліри, які продають добре виконані вироби, часто з натхненням пояснюють, чому їх кріплення, оправи та обробки краще, ніж у конкурентів.

Про майстерність можна судити, вислухавши продавця. Вони повинні розуміти, як виготовляється ювелірна прикраса, щоб допомогти вибрати хороший екземпляр.

Оправа

Визначте, чи достатньо металу для утримання каменю. Використовуйте лупу з 10 — кратним збільшенням. Якщо деяких крапанів не вистачає, то незабаром Вас можна буде зустріти в ювелірній майстерні, так як камінь випаде з Вашого виробу.

Якщо можливо, переконайтеся, що грань каменя, прилегла до основи, плоска ( поглиблення в металі, що підтримує камінь). Між камінням і крапанами не повинно бути порожнеч.

Переконайтеся в тому, що Вам видно більшу частину каменю. Самоцвіт не повинен бути покритий такою кількістю металу, що його важко буде розгледіти. Закрито повинно бути не більше 1\3 каменю.

Перевірте, чи на виробі на хитаються камені, струшуючи або легенько постукуючи виріб вказівним пальцем, утримуючи його біля вуха. Якщо камінь гримить або клацає, виріб неякісний і камені погано закріплені.

Історія сплавів

Історія ювелірних прикрас сповнена дивовижних фактів: бували часи, коли золото цінувалася менше, ніж мідь чи залізо. Залізні прикраси нерідко обрамляли золотою оправою, носити їх вважалося привілеєм знаті. Таке не завжди трепетне ставлення до золота легко пояснити: чисте золото дуже м’яке, вироби з нього легко зламати або подряпати, тому як метал воно найменш практичне. Однак жовтий метал, що не втрачає свого блиску, продовжував хвилювати людські серця і уми.

З винаходом технології сплавів проблема міцності золота була вирішена, і тепер в якості матеріалу для виробництва ювелірних прикрас воно залишається поза конкуренцією. Крім того, зі створенням сплавів золота з різноманітними металами відкрилася можливість для сміливих експериментів: наприклад, сплав з кобальтом надає золоту червоний відтінок, паладій, платина і нікель застосовуються для отримання білого золота, результатом сплаву золота разом з хромом і кобальтом є чорне золото, використовуване для створення модних екстравагантних прикрас.

Традиційний жовтий відтінок золото зберігає при сплаві з міддю. А ось секрет надання золоту голубуватого відтінку, відомий лише аргентинським ювелірам, поки не вдалося розгадати більше нікому.

Таврування

Як правильно вибрати ювелірний виріб, знають далеко не всі. Уважно вивчіть клеймо на прикрасі. Вироби, які пройшли обов’язковий пробірний контроль, отримують на тильній стороні спеціальний відбиток – пробірне клеймо, на якому вказана проба. Форми і малюнки клейм досить різноманітні і залежать від країни-виробника.

Цифрове позначення проби розміщується поруч з відбитком малюнка, однак на парні ювелірні прикраси (наприклад, на сережки) пробірне клеймо наноситься окремо: на одній частині – відбиток малюнка, на іншій – цифрове позначення проби.

Для читання клейма покупцеві знадобиться лупа, крізь яку можна розглянути, наскільки акуратно воно виконано, рівні і чіткі у нього межі, всі цифри на ньому легко читаються. Як правило, вироби, достовірність яких викликає сумніви, мають неякісне маркування. При купівлі антикварних ювелірних прикрас слід враховувати, що при тривалому використанні вироби маркування могли стертися.