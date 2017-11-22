як вибрати жіночі колготки

Дивлячись на жінку, чоловіки в більшості випадків опускають свій погляд на її ніжки, саме тому зовні ніжки жінки повинні виглядати максимально привабливо. Традиційно жінки витрачають дуже багато часу, вибираючи чобітки або туфельки, однак важливо не забувати і про наступну важливу деталь гардеробу — про жіночі колготки. З огляду на навіть той факт, що жіночі колготки більше відносяться до нижньої білизни, вони часто знаходяться на виду, тож від правильного вибору колготок залежить комфорт і здоров’я жіночих ніжок.

Розмір

Перед покупкою колготок на https://kolgot.net/shop/lingerie/ необхідно визначитися з розміром, який вам потрібен. Розмір колготок залежить від росту, ваги, а іноді і від об’єму стегон. Розмірний ряд жіночих колготок, як правило, маркують цифрами — від 1 до 6. Але не всі виробники випускають колготки за єдиною сіткою розмірів, тому на зворотному боці упаковки найчастіше є таблиця, яка допоможе визначитися з вибором колготок.

Якщо природа нагородила вас нестандартною фігурою (наприклад, у вас ніжки довші за звичайні), то зробіть поправку на це. Колготки менші від необхідного розміру купувати не варто — стрункості вашим стегнах вони не додадуть, а ось порвуться вони істотно швидше. У разі якщо розмірна сітка не вказана на упаковці, то краще утриматися від покупки такого товару.

Вартість

Колготки різних виробників відмінні і за вартістю. Ціна колготок, як правило, залежить від складу виробів і складності їх виробництва. Будь-який бренд в лінійці своєї продукції має більш і менш дорогі моделі колготок. Важливо дивитися правді в очі і розуміти, що вартість товару вже сама по собі показує, що в його складі менше технологічних сучасних матеріалів, що відповідають за красу і стійкість до зношування виробу.

Склад

Більшу частину жіночих колготок нашого часу виробляють з поліаміду, використовуючи різні оновлення — бавовна, лайкра, шерсть і т.д. Від лайкри залежить зносостійкість, блиск і ступінь облягання колготок. В колготках і панчохах лайкри міститься мінімум 4-5%, але це говорить лише про те, що вона присутня тільки в поясі. Максимальну кількість лайкри містять колготки, що володіють ефектом утяжки — близько 30%, а в колготках середньої щільності міститься приблизно 10-20% лайкри (такі вироби ще називають часто спандексом).

Колготки з додаванням бавовни і шерсті відмінно підійдуть для холодних пір року, але і в їх складі завжди присутня лайкра. На ринку колготок в останні роки з’явилися модні моделі, зроблені з мікрофібри — поліамідного матеріалу, який надає виробам бархатистість, міцність і м’якість. Вартість таких виробів вища, але носяться вони набагато довше.

Густина

Наступний важливий критерій, який необхідно врахувати при виборі колготок — це щільність. Її вимірюють в денах, і в основному визначається вона товщиною прядки, з якої зроблені колготки. Існують невагомі найтонші колготки, які підходять навіть для спекотних літніх часів, їх щільність маркується від 6 den і до 15 den, колготки для повсякденного носіння — 20 den — 30 den, а колготки щільністю в 50 den — 160 den — це вже вид тепліших колготок. Якість колготок, як правило, визначають саме змістом і щільністю лайкри. До того ж, модні колготки нашого часу можуть мати прилеглу всередині поверхню з бавовни.

Догляд

Щоб дорогі красиві колготки вас радували як можна довше, необхідно за ними правильно доглядати. Колготки не переносять агресивних хімічних засобів і машинного прання. Не варто їх сушити на батареї. Краще за допомогою рушника віджати і висушити в тіні. І не забувайте, колготки — це не найважливіша частина гардероба, проте саме з найдрібніших деталей складається гармонійний вигляд красивої сучасної жінки.