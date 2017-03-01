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Леді, яка знає, як вибрати жіночий одяг великих розмірів, може не виснажувати себе дієтами та інтенсивними тренуваннями в тренажерному залі. Вона буде виглядати стрункою і привабливою завдяки правильно вибраному одягу. Зробити це зараз нескладно. Мода останнім часом кардинально змінює свої уподобання. Худоба зараз не популярна, пишні спокусливі форми приваблюють модельєрів все більше. Тому на світових подіумах стали з’являтися колекції і для таких дам.

Вибір одягу великих розмірів

Якщо ви — дама з об’ємними формами, не варто думати, що вам потрібно занадто суворо обмежувати себе у виборі речей. Ваш гардероб може і повинен бути різноманітним. Але є табу, яких потрібно дотримуватися, щоб не виглядати безглуздо, не підкреслювати свої недоліки. Забудьте про бажання одягатися в безформний балахон, щоб повністю приховати в ньому свої форми. Такий одяг додатково додасть об’єму, не допоможе виглядати чарівно. Дуже облягаючі речі також не ваш варіант, так як відверто виставляти напоказ усі свої складочки і зайві «відкладення» не варто.

Формуючи свій гардероб з допомогою bogatir.com.ua, необхідно підкреслити свою найбіль привабливу зону, яка у вас, звичайно ж, є. Якщо ви володарка красивих грудей, зверніть увагу на одяг з V-подібним вирізом. Він може бути досить глибоким. Відмінним варіантом будуть блузи, сукні, туніки грецького фасону, який ідеально акцентує увагу на грудях, приховуючи зону талії, стегон. У повних жінок може бути тонка талія, фігура «пісочний годинник». За допомогою приталеного одягу варто підкреслити таку привабливу особливість. Головною привабливою зоною можуть бути красиві округлі плечі, лебедина шия і т. д.

Візуально зробити фігуру стрункішою допомагають відтінки і принти. Не потрібно думати, що жіночий одяг великих розмірів неодмінно повинен бути дуже темним. Такі кольори дійсно роблять стрункішою, але обмежувати себе похмурими тонами не варто. Візуально зменшити обсяги допоможуть вертикальні смуги, орнаменти, речі з дрібними квітами і т. д.

Предмети гардеробу леді з пишними формами

Гардероб будь-якої жінки повинен бути універсальним, що дозволяє комбінувати предмети, змінювати образи щодо настрою, ситуації. Тому в арсеналі знадобляться:

Спідниця

Костюм

Блузки

Туніки

Штани

Сукня

Хорошим варіантом є класична пряма спідниця. З нею можна надіти блузку і піджак, довжиною до середини стегна. Відмінну компанію їй складе туніка. Штани також бажано вибирати класичні, прямі, вони роблять фігуру стрункішою. Багато панянок з пишними формами вважають, що сексуальні сукні-футляри можуть носити тільки стрункі леді. Нічого подібного. Ставна жінка в такому вбранні виглядає ще привабливішою. Головне, щоб воно не було відрізним на лінії талії. До речі, модний пеплум в такій сукні відмінно підходить для маскування справжніх об’ємів стегон.

Обов’язково доповніть свій гардероб жилетами, піджаками, туніками довжиною до середини стегна. Такі речі допоможуть створювати елегантний, привабливий образ. Вибирайте трикотажні сукні, джемпери. Вони м’яко облягають фігуру, роблять вигляд ніжним, жіночним.

Якщо ви будете дотримуватися цих правил, у вас не буде проблем з формуванням гардеробу, вам не доведеться думати, як правильно вибрати жіночий одяг великих розмірів.