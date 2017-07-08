Як зарядити iPhone за 5 хвилин?

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Починаючи з iPhone 6, тепер ви можете зарядити свій смартфон з 0 до 100% в два рази швидше. Ось, як це зробити.

Попередження: результати залежать від того, наскільки новий акумулятор вашого телефону, як добре ви підтримували акумулятор, і чи правильно ви його заряджали.

Враховуючи, що акумулятор iPhone щодня розряджається, є кілька порад, як скоротити час зарядки.

· Використовуйте настінний зарядний пристрій від iPad. Він більш ефективний. Настінний зарядний пристрій – це найшвидше з усієї серії Apple.

· Увімкніть авіарежим. Телефон не буде витрачати енергію на оповіщення, повідомлення або пошук сигналу. Це допоможе прискорити процес зарядки.

· Не вмикайте екран і не перевіряйте телефон, поки він заряджається, це розряджає акумулятор.

За допомогою цього методу ви зможете за п’ять хвилин зарядити батарею iPhone до 10 відсотків порівняно з 5 відсотками при звичайному методі. Якщо ж ви будете заряджати телефон до 100 відсотків, то ви зможете заощадити цілу годину.

Як правильно заряджати iPhone

Ось ще кілька порад, як продовжити термін служби акумулятора вашого iPhone.

Заряджайте телефон короткими імпульсами



Це міф, що заряджати батарею потрібно, коли вона розрядилася до 1 відсотка і потім потрібно дочекатися, щоб вона зарядилася до 100 відсотків. Насправді, якщо ви заряджаєте телефон тривалий час, це може пошкодити літієвій батареї.

Це зношує довговічність телефону, і вам доведеться швидше заряджати його знову.

Краще заряджати телефон, коли у вас є можливість, чим заряджати його повністю. Також краще знімати телефон з зарядки, коли він зарядився до 100 відсотків.

Не заряджайте до 100 відсотків

Зарядка до 100 відсотків тримає телефон в стані вагомої напруги і зношує його в довгостроковій перспективі.

Це пов’язано з тим, що джерело високої напруги стомлює батарею. Краще заряджати телефон до «золотої середини», що буде набагато корисніше.

Зніміть чохол



Батарея на iPhone не дружить з теплом, а деякі чохли утримують тепло і знижують ефективність батареї.

Знімайте чохол з телефону на час зарядки, щоб охолодити телефон і продовжити термін служби телефону.

Джерело: indy100

Переклад: Філіпенко Ст. Л.

Натхнення: www.infoniac.ru