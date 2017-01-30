Як зупинити раннє облисіння у чоловіків: ефективні засоби

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Медицина пішла далеко вперед на шляху лікування облисіння у чоловіків. Її успіхи помітні: з’явилися інгібітори, що уповільнюють облисіння і відновлюють ріст шевелюри, а пластична хірургія дозволяє з упевненістю сказати, що чоловіче облисіння вже не проблема.

Однак не варто спокушатися, що всі рекламовані засоби дадуть очікуваний ефект. Багато широко препаратів помітного впливу не надають.

Успішний результат знаходиться в прямій залежності від строку звернення за допомогою. Важливо почати лікування на ранній стадії облисіння або використовувати buy online propecia. Починати лікування важливо з ефективних засобів і з самого початку випадіння.

Настрій на лікування

Раннє облисіння у чоловіків обумовлено на генетичному рівні. Проте фахівець може запропонувати результативне лікування для поліпшення стану, хоча можливі побічні ефекти. Власні зусилля до зцілення також можна прикласти. І почати варто зі свого ставлення до втрати шевелюри. Реакція чоловіків на таку подію різна, хоча проблема широко поширена.

Слід зрозуміти, що процес, як би важко це не було, явище природне, а не ставитися до випадання як до важкої і невиліковної хвороби. Залисини не потрібно прикривати перукою або залишеним волоссям. Краще залишити все як є або постригти наголо. Однак заперечувати можливість відновлення шевелюри і лікування алопеції не потрібно.

Медикаментозне лікування

Головним способом лікування чоловічого облисіння залишається медикаментозне лікування. Препарат міноксидил у формі лосьйону двічі на добу щодня наносять на шкіру. Ефект відзначений більш ніж половиною пацієнтів. Але після припинення прийому препарату випадання волосся відновлюється. Тому лікування триває постійно.

Проперция або фінастерид приймають у вигляді таблеток. Частково препарат блокує дію чоловічих гормонів. Після півроку застосування практично всі пацієнти відзначають поліпшення. Однак і в цьому випадку доведеться постійно вести прийом ліків від облисіння у чоловіків, щоб стимулювати зростання шевелюри.

Пересадка волосся

Вважається єдиним надійним методом повернення густоти шевелюри і колишнього вигляду. Методики стимулювання і відновлення росту волосся постійно удосконалюються і зараз існують декілька найбільш ефективних:

трансплантація;

редукція скальпи;

клаптева пластика.

Під час трансплантації хірург переносить втрачену чутливість волосків на верхівку з потиличної зони. Ця методика довела ефективність у чоловіків, які втратили волосся на передній частині голови. Як зупинити облисіння у чоловіків? Перед проведенням процедури важливо з’ясувати, чи підходить для пересадки дана кандидатура. Брати до уваги обов’язково вік пацієнта, характер випадання волосся, структуру волосся і колір.

При невеликій і чітко окресленій лисині на маківці рекомендується редукція скальпа. У цьому випадку результативність лікування особливо висока.

При невеликій зоні облисіння ефективна методика клаптикової пластики. Суть лікування полягає в розтягуванні частини шкіри, на якій збереглося волосся.

Проводити пересадку може тільки фахівець високої кваліфікації, а пересаджувати дозволено лише власне волосся пацієнта: донорські не приживаються на чужій голові. Так що такі ліки від облисіння не є найрезультативнішими.

Якщо причиною алопеції визнаний підвищений рівень холестерину, то волосяні фолікули не доотримують живлення через жировий шар, і шевелюра рідіє. Для зцілення призначають препарати, що знижують рівень вмісту холестерину.

Апаратне лікування

Популярність даної методики зростає постійно. Причина не стільки у високій ефективності. Сучасними приладами проводиться високоточна діагностика проблеми, а, отже, лікування проходить більш результативно.

Як лікувати облисіння підкаже сучасна наука. З методик апаратного лікування активно використовують:

Гальванопілінг.

Озонотерапію.

Електрофорез.

Дарсонвалізацію.

Вакуумний масаж.

Іонофорез.

Кровообіг і лимфоток шкіри посилюються, поживні речовини і кисень надходять більш інтенсивно. Волосяні коріння «пробуджуються» для відновлення життєвого циклу. Хороший результат дає одночасне використання мезотерапії, коли в шкіру вводять ін’єкційно лікувальні коктейлі. Рівень необхідних елементів відновлюється.

Профілактика облисіння

Втрата шевелюри деякими з представників сильної частини населення планети не сприймається як щось гнітюче. Швидше, навпаки, це додає брутальність образу. Але так вважають не всі чоловіки. Для багатьох з них відповідь на питання, як запобігти облисінню, залишається вельми нагальним. І за бажання не розлучатися з шевелюрою як можна довше, слід проводити профілактику випадання.

Обов’язково в холодну пору року носити головний убір. Температурні перепади волосся переносить погано, і вихід з теплої кімнати на мороз навіть на кілька секунд – це стрес для шевелюри, що з часом приводить до випадіння волосся.

Лікувати хронічні та венеричні захворювання слід своєчасно. Це сповільнить облисіння і стане прекрасною профілактикою подальшого випадання.

Волосся випадає при гормональному збої. При відновленні нормального рівня гормонів випадання волосся припиняється.

Стресових ситуацій слід уникати. Хоча сучасне життя і не передбачає спокійне існування, слід влаштовувати виїзди на пікнік, риболовлю, повне відволікання від справ хоча б на вихідні.

Шкіра голови чоловіків більш жирна, ніж у жінок. Пори засалені і дихати волосся не можуть. Тому непоганим засобом профілактики випадіння є більш часте миття. Але користуватися жіночим шампунем неприпустимо. Застосовувати важливо тільки засоби, розроблені для чоловіків, тобто більш кислого середовища шкіри.

Андрогена алопеція викликана спадковими факторами. При гормональному лікуванні виникає небезпека для здоров’я і життя чоловіка. Тому в цьому випадку використовують масажі і мезотерапію спільно з індивідуально підібраними препаратами від облисіння.