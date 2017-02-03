Яку рідину для електронних парогенераторів вибрати?

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Після остаточного вибору моделі електронної сигарети перед будь-яким користувачем постає ще одне, не менш важливе питання – якій рідині для заправки віддати перевагу? Як визначитися зі смаком, міцністю складу, яку марку вибрати? У цій статті ми детально розглянемо запропоновані на сьогоднішній день рідини, наведемо формулу підбору міцності, а також поділимося своїми міркуваннями і дамо рекомендації щодо використання тих чи інших смаків.

Традиційні склади і не дуже: що вибрати?

Нагадаємо лише, що у будь-якому складі переважну частину займають 2 компоненти – гліцерин і пропіленгліколь. Причому в стандартному варіанті їх співвідношення становить приблизно 35-40 до 50-55 відповідно (решта 10% займають вода, ароматизатор і за наявності – рідкий нікотин). Така рідина забезпечує середні показники пароутворення і передачі смаку, дає помірний удар по горлу.

Існують також нестандартні склади, в яких превалює або пропіленгліколь, або гліцерин. Такі рідини використовуються при індивідуальній непереносимості одного з компонентів, а також при бажанні отримати певний ефект. Саме тому перед тим як купить жидкость для электронных сигарет, варто розібратися, яка вам потібна. Наприклад, рідина на базі пропіленгліколю дає досить сильний удар по горлу, однак забезпечує мало пари і дуже помірний смак. Гліцеринові складники навпаки – дають дуже багато густого пару на виході, але відчуття міцності мінімальне. Саме через це є ймовірність не вчасно відчути насичення і отримати нікотинове передозування, ефект якого, як правило, не критичний, але все ж неприємний.

Як визначитися з міцністю?

При виборі рідини найважливіше – підібрати склад саме «під себе». Це передбачає і визначення оптимальної міцності, і вибір бажаних смаків. Для початку визначимося з міцністю. Зазначимо, що практично всі гідні заводи-виробники випускають 5 градацій:

Без нікотину (0 мг/мл)

Супер лайт (6 мг/мл)

Лайт (11-12 мг/мл)

Міцна (16-18 мг/мл)

Супер міцна (24 мг/мл)

Бувають також складники міцності 3, 9, 10, 15, 36 мг\мл, але трапляються вони досить рідко.

Методика визначення відповідного значення міцності досить проста: подивіться вміст нікотину в сигаретах, які Ви зазвичай курите, і помножте цю цифру на 30. Підсумкове число, і є потрібна Вам міцність.

Розглянемо приклад. Припустимо, Ви курите Winston Blue, де в одній сигареті міститься 0,6 мг нікотину. Тобто, результуюча міцність рідини повинна складати 18 мг/мл (0,6*30). Таким чином, Вам підходять міцна рідина (16-18 мг/мл).

Але варто зазначити, що вибір фінального значення суто індивідуальний і не завжди збігається з отриманим за формулою значенням. Наприклад, деяким людям потрібно відразу починати з міцнішого складу, щоб швидше перейти на більш легкий варіант, відчувши надлишок нікотину і дуже сильний удар по горлу. У більшості випадків такий варіант підходить для тих, хто курив дуже легкі цигарки з вмістом нікотину 0,1 мг – таким людям оптимально починати з міцності типу «лайт» (11-12 мг/мл).

У будь-якому випадку, щоб визначитися з фінальним складом – треба пробувати. У деяких випадках розрахункова міцність здається початківцю вайперу занадто високою, і він дуже швидко переходить на рідини з меншим вмістом нікотину.

При використанні потужних пристроїв, наприклад, eGo One, спочатку бажано використовувати складники з вмістом нікотину, нижче розрахункового на 3-9мг\мл, адже велика потужність сама по собі забезпечує додаткове відчуття міцності за рахунок дуже інтенсивного пароутворення.

Як визначитися зі смаком?

Смакових варіацій рідин на сьогоднішній день дуже багато – можна сказати, це одна з переваг електронних сигарет над звичайними. Ви завжди можете підібрати саме той асортимент смаків, які Вам ближче. Існують склади тютюнові, фруктово-ягідні, змішані (коктейлі), солодкі, зі смаком напоїв та багато інших. Причому у кожної марки вони свої, по-різному відчуваються, навіть якщо назва однакова.