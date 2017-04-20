Японія планує до 2020 року випустити більше 40 тисяч машин і автобусів на водні

2020 року, коли в Японії будуть проходити літні Олімпійські ігри, в країні вже буде порядку 40 000 машин та автобусів, що працюють виключно на водні. Таку заяву зробив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе.

Політик заявив, що головна мета Японії — стати першими і показати всьому світові, що є і альтернативне джерело енергії. Водневий двигун в поєднанні з атмосферним киснем буде виробляти електроенергію. В атмосферу буде надходити виключно водяний пар.