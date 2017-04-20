Японія планує до 2020 року випустити більше 40 тисяч машин і автобусів на водні

До 2030 року в країні буде близько 800 000 машин на водні.
2020 року, коли в Японії будуть проходити літні Олімпійські ігри, в країні вже буде порядку 40 000 машин та автобусів, що працюють виключно на водні. Таку заяву зробив прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе.
Політик заявив, що головна мета Японії — стати першими і показати всьому світові, що є і альтернативне джерело енергії. Водневий двигун в поєднанні з атмосферним киснем буде виробляти електроенергію. В атмосферу буде надходити виключно водяний пар.
Вже до 2030 року в країні буде близько 800 000 машин на водні. Для цього ціни на новинки будуть знижені урядом втричі, а в чотири рази збільшено кількість водневих заправок. Виробляти автомобілі на водневому паливі будуть відомі автобренди Toyota motor і Honda motor.