«Яструби» з Республіканської партії проти Росії

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«Посилюється занепокоєння конгресменів-республіканців через відносини обраного президента США Трампа до Росії», — повідомляє The Wall Street Journal. «Яструби» з Республіканської партії кажуть, що у них все ще є питання до кандидатури Рекса Тіллерсона, якого Трамп пропонує призначити держсекретарем США, пояснюють журналісти Пол Сонне і Байрон Тау. До засідання, на якому буде розглянута кандидатура Тіллерсона, залишається всього кілька днів.

У неділю сенатори Ліндсі Ґрем і Джон Маккейн заявили в інтерв’ю NBC, що пробивають постанову про накладення нових санкцій на Росію. «Такий крок вступив би у протиріччя з бажанням Трампа зблизитися з Росією. Якщо подібне постанова зустріне широку підтримку, Трамп опиниться перед дилемою: або розділити цю позицію, або накласти вето на цей захід, ризикуючи створити враження, що з питання про американо-російським відносинам він ще сильніше ізольований від своєї партії», — йдеться в статті.

Як очікується, поява доповіді, в якій розвідка США звинувачує Кремль у втручанні в хід президентських виборів, загострить напруженість навколо засідання, де буде розглядатися кандидатура Тіллерсона, і голосування в Сенаті з питання про його призначення.

«У більш широкому сенсі розкол, що стався через Росію, ризикує розвіяти надії провідних республіканців на те, що новий президентський термін почнеться гладко», — йдеться в статті.

На думку видання, Трамп і його радники намагаються применшити передбачувану роль Росії у виборах і підкреслити, що дії хакерів не вплинули на результати виборів. Однак тема хакерських атак, ймовірно, ще довго не забудеться. «За словами одного поінформованого джерела, засекреченої версії доповіді, яку отримали Трамп, президент Обама і деякі конгресмени, сказано, що розслідування хакерських атак, яке проводяться владою США, тривають, хоча і залишається незрозумілим, який масштаб розслідувань», — пояснює видання.

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Володимир Путін: курс на зіткнення «Конгресмени-демократи теж, ймовірно, будуть наполягати на доскональних розслідуваннях кібератак силами Конгресу. Свої перевірки вже проводять два сенатських комітету у справах розвідки та збройних сил», — пише видання.

Газета повертається до кандидатури Тіллерсона. У неділю Ґрем і Маккейн сказали, що у них залишаються питання, хоча й назвали свої зустрічі з Тіллерсоном «позитивними».

«Сенатори дали зрозуміти: їх схвалення кандидатури Тіллерсона, можливо, буде залежати від того, чи змінить нова адміністрація своє ставлення до президента Путіна після публікації доповіді», — йдеться в статті.

«Тіллерсон повинен переконати мене і, напевно, інших членів органу, що він вважає Росію руйнівною силою, що він вважає, що Путін підриває демократію у всьому світі, а не тільки поблизу наших кордонів, — заявив Ґрем. — Він повинен усвідомити в плані хакерських атак, що це зробили росіяни і що нові санкції виправдані».

На думку авторів, тим самим сенатори кинули виклик Трампу. На момент публікації статті обраний президент США «все ще не прямо визнав провину Росії», як пише газета. Замість цього він знову висунув свої аргументи на користь зближення з Москвою. У суботу він написав в «Твіттері»: «Добрі відносини з Росією — це добре, а не погано».

На думку авторів, республіканцям на кшталт Маккейна буде нелегко піти проти думки своєї партії і відкинути Тіллерсона. «А на засіданні цього тижня Тіллерсон, можливо, відповість на запитання щодо Росії так, що розвіє занепокоєння. Але, можливо, для цього йому доведеться порвати з Трампом: така стратегія, можливо, забезпечить йому перемогу. Перехідна команда Трампа вже пообіцяла зайнятися широким спектром загроз, що виходять від кібератак, в тому числі від кібератак з Росії», — йдеться в статті.

«Неясно, чи багато сенаторів-республіканців готові поставити під сумнів призначення Тіллерсона, щоб примусити Трампа змінити позицію щодо російського питання. Такий крок оголив би різкий розкол Республіканської партії напередодні того, як в Білий дім прийде нова адміністрація», — пише видання.

Газета прогнозує: «Ймовірно, тертя між Капітолійським пагорбом і новою адміністрацією США по російському питанню збережуться. Ґрем і Маккейн приєдналися до демократів, пропонуючи постанову про нові санкції щодо Росії».

Джерело: The Wall Street Journal

Натхнення: inopressa.ru