Європа скоро піде під воду

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П’ять мільйонів європейців можуть втратити свої домівки через повені вже до кінця цього століття. Таку думку висловили експерти Об’єднаного дослідницького центру Єврокомісії.



Вчені попереджають, що глобальне потепління призведе до того, що моря, в тому числі Північне і Балтійське, піднімуться до критичного рівня і частина європейського узбережжя піде під воду. При таких високих темпах потепління повені можуть відбуватися щороку.

За словами завідувачки кафедри метеорології і кліматології Олександра Кислова, багато європейських держав технічно не готові до змін клімату, тому їм варто готуватися до можливих катаклізмів вже зараз. Необхідний рівень захисту можуть забезпечити тільки Нідерланди: уряд країни побудувала унікальну систему шлюзів.

За останнє десятиліття в Європі відбулося кілька великих повеней. Найбільш небезпечним став 2013 рік, коли були частково затоплені Латвія, Македонія, Чехія. Також від повеней постраждали Норвегія та Німеччина.

У 2016 році різко підвищився рівень води в Сені, Дунаї, Рейні та Neckar, викликавши повені вздовж берегів. В Парижі та його околицях було оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а в північних районах Франції довелося евакуювати кілька тисяч чоловік.