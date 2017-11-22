Йогурт або квашена капуста допомагають гіпертонікам уникнути інсульту та інфаркту – Вчені

Американські вчені разом з німецькими колегами після вивчення корисних властивостей йогурту і квашеної капусти з’ясували, що вони допомагають гіпертонікам уникнути інсульту та інфаркту. Результати робіт опубліковані в наукових журналах.

Раніше фахівці довели, що надмірне вживання солі руйнує мікрофлору кишечника, після чого нові клітини організму стають винуватцями запальних процесів і даних недуг. Тому пробіотики, що знаходяться в йогурті, зменшують патологічні процеси.

Також вони є в улюбленій людьми квашеній капусті, але вчені підкреслили, що корисні властивість не є стимулом для вживання продукту в необмеженій кількості. Особливо це відноситься до осіб, що вживають молочну продукцію, а відкриття може допомогти розробити способи відновлення кишкових бактерій.