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Не так страшна застуда, як її ускладнення. У цій статті ми вам розповімо про найбільш часті ускладнення застуди.

Застуда – захворювання, яке часто не сприймається всерйоз. Для багатьох невелика нежить і нездужання це не привід братися за лікування, відмовляючи собі в повсякденних справах. Небезпека такого зневажливого ставлення до недуги може зіграти злий жарт. Якщо застуду переносити на ногах, то вона, як правило, затягується надовго, що тільки збільшує ймовірність розвитку ускладнень, яких чимало. Як правило, ускладнення виникають у вигляді запальних захворювань органів дихання і вух, але можливі абсолютно непередбачувані наслідки з боку серцево-судинної, видільної і нервової систем. Чим же загрожує недолікована застуда?

Синусити

Синусит – це запалення слизової оболонки придаткових пазух носа. Це ускладнення розвивається внаслідок скупчення в пазухах носа інфекційних агентів, що викликають запальний процес. Залежно від локалізації запального процесу розрізняють такі види синуситів:

Гайморит – запалення верхньощелепної пазухи.

Етмоїдит – патологічний процес в комірках гратчастого лабіринту.

Сфеноїдит – запалення клиноподібної пазухи.

Фронтит – запальний процес у придаткових пазух носа.

Для синуситів характерні каламутні або жовті виділення з неприємним запахом з носа і сильні головні болі. Якщо причиною синуситу є бактеріальна інфекція, а його симптоми зберігаються більше тижня, хворому призначаються антибіотики.

Бронхіт

Частим симптомом застуди є кашель. Це фізіологічна захисна реакція організму, завдяки якій легені очищаються від скупченого мокротиння і чужорідних організмів. Однак кашель може зберегтися після одужання від застуди. У такому випадку потрібно обов’язково звернутися до лікаря, особливо, якщо кашель супроводжується високою температурою і ознобом.

Бронхіт являє собою запалення повітряних шляхів, при якому в бронхах виробляється велика кількість слизу. При вірусних інфекціях найчастіше розвивається гострий бронхіт, для якого характерна виражена симптоматика. Якщо кашель мучить хворого більше 2-3 місяців, то говорять про хронічний бронхіт. Ймовірність хронізації запалення бронхів збільшується, якщо хворий палить. Тому одним з основних умов при лікуванні хронічного бронхіту є повна відмова від куріння (у тому числі і пасивного).

Ангіна

Нерідко на тлі простуди розвивається і ангіна (гострий тонзиліт). При цьому хворого турбують сильні болі в горлі, які посилюються при ковтанні. Також можуть бути збільшені лімфатичні вузли.

Якщо ангіну не вилікувати вчасно, то захворювання може перейти в хронічну форму. У ряді випадків хронічний тонзиліт призводить до розвитку серцево-судинних і ниркових патологій. Тому ні в якому разі не відкладайте лікування цієї недуги на потім.

Отит

Недолікована застуда може обернутися і гострим отитом. Особливо часто застуда ускладнюється отитом у маленьких дітей. Основним симптомом гострого середнього отиту є біль в ураженому вусі, що посилюється під час прийому їжі та розмові. Важкі форми отиту з вираженим больовим синдромом вимагають призначення антибіотиків.

Як уникнути ускладнень

Найголовніше – вчасно почати лікування. При перших симптомах застуди бажано взяти лікарняний і відлежатися вдома. Забезпечте себе рясним питвом і регулярно провітрюйте приміщення. У кімнаті, де перебуває хворий, бажано встановити зволожувач повітря. Якщо застуда протікає в легкій формі, то тільки цих заходів буде цілком достатньо для швидкого одужання. При яскраво вираженій симптоматиці застуди краще всього відразу звернутися до лікаря, який призначить відповідне лікування.

Основне правило – не переносити застуду на ногах. Так вона тільки посилюється, доставляючи вашому організму більше неприємностей.