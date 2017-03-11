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Узбережжя Антарктиди забарвилося в зелений колір (фото)

в Фото 11.03.2017 34 пер.

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Зелений лід, виявлений біля узбережжя Антарктиди, — абсолютно природного походження. 5 березня 2017 року супутник «Лендсат-8» зробив ці знімки води, морського льоду та фітопланктону. Регіон на фото — Гранітна гавань в Антарктиді, бухта недалеко від моря Росса. Перше зображення показує панораму регіону, а наступні фотографії — детальні види зеленої шуги.


Ян Лізер, морський гляціолог з Австралії, вважає, що зелений колір пояснюється наявністю фітопланктону на поверхні води. Ці мікроскопічні морські рослини, які ще називають мікроводоростями, зазвичай цвітуть у водах навколо Антарктиди під час австралійських весни і літа, коли край морського льоду відступає і достатньо сонячного світла. Але вчені помітили, що при відповідних умовах фітопланктон може рости і восени.

Лізер і його колеги спостерігали пізнє цвітіння фітопланктону в 2012 році вздовж берега Принцеси Астрід в Східній Антарктиді. Тоді цвітіння навколо континенту були пізніше підтверджені вимірами з дослідницького корабля. Восени 2015 року та у 2017 році фітопланктон з’явився в затоці Терра-Нова на південь від Гранітної гавані. На початку 2017 року біля берегової лінії було мало льоду. Але прибережні вітри і сонячне світло створили відповідні умови.


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