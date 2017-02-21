З якою швидкістю рухається Сонце навколо центру галактики?

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За допомогою нового методу і даних з космічного телескопа «Гайя» астрономи з університету Торонто вирахували швидкість, з якою Сонце рухається по орбіті навколо центру Чумацького шляху, а також на якій відстані наша зірка знаходиться від центра галактики.



Судячи з отриманих результатів, швидкість Сонця навколо центру Чумацького шляху — 240 км/с. Після чого астрономи вирахували, на якій відстані ми знаходимося від ядра галактики. Отже, летіти доведеться довго: 7,9 кілопарсеків або майже 26 000 світлових років.

За допомогою даних від «Гаї» та Експерименту Радіальної Швидкості Джейсон Хант з колегами визначили швидкості понад 200 000 зірок відносно Сонця. Спочатку дослідження нічим не здивувало, одні зірки рухалися швидше, інші повільніше, але астрономи також виявили нестачу зірок з галактичною орбітальною швидкістю приблизно на 240 км/с менше швидкості Сонця. Астрономи зробили висновок, що відсутні зірки — це зірки з нульовим кутовим моментом, тобто вони кружляють в галактиці не так, як Сонце чи інші зірки.

«Вимірюючи швидкість, з якою найближчі зірки обертаються навколо галактики відносно Сонця, — говорить Хант, — ми можемо спостерігати недолік зірок зі специфічною негативною відносною швидкістю. Саме так ми і обчислюємо, з якою швидкістю рухаємося ми самі»

Потім Хант з колегами поєднали цю знахідку з дійсною швидкістю надмасивної чорної діри відомої як Стрілець А, яка знаходиться в центрі галактики, і вивели відстань 7,9 кілопарсеків. Справжній рух — це рух об’єкта по небу відносне віддалених фонових об’єктів. Вчені підрахували відстань також, як картографи обчислюють відстань до об’єкта, спостерігаючи його з двох різних позицій, відстань між якими відомо.