З початку року статок найбагатших людей планети зріс на $237 млрд

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З початку 2016 року по 27 грудня статок найбагатших людей світу зріс на 5,7% (або 237 млрд доларів), до 4,4 трлн доларів, випливає з даних Bloomberg Billionaires Index.

Як пише агентство, найбільш забезпечені люди планети виграли від перемоги політиків-популістів в США і Європі. Обсяг їх загального статку різко змінювався протягом цього року.

Волатильність була спровокована економічними даними з Китаю на початку цього року, які виявилися нижчими за прогнози аналітиків, референдумом про вихід Великобританії з ЄС і перемогою Дональда Трампа на президентських виборах в США. Директор з інвестицій відділу по обслуговуванню найзаможніших клієнтів UBS Wealth Management Саймон Смайлс каже:

«В цілому, клієнти виграли від волатильності. 2016-й у підсумку став захоплюючим роком для ризикових активів. Це досить примітно, враховуючи, яким був початок року».

Перше місце за темпами зростання багатства зайняв Уоррен Баффетт: його статок зріс на 11,8 млрд доларів на тлі зростання ціни акцій інвестиційної компанії Berkshire Hathaway після перемоги Трампа.

Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (10 млрд доларів активів під управлінням), каже:

«Віра в те, що Трамп послабить регулювання значних частин економіки США, рухає ринками прямо зараз».

Тая Арянова

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