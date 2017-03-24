З початку року в США зареєстровано 309 торнадо

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З 1 січня по 20 березня нинішнього року в США було зафіксовано вже 309 торнадо — це найбільша кількість за цей період з 2008 року, повідомляє The Weather Channel.



Жертвами торнадо з початку року стали 24 людини. Економічні втрати склали більше 2 млрд дол. США.

Найбільша кількість смерчів, 133, було зафіксовано в січні. Це в три рази більше, ніж зазвичай. В середньому за цей місяць спостерігається близько 40 торнадо. У березні пронеслися 112 смерчів.



Найбільша кількість торнадо була зафіксована 21-23 січня, коли 81 воронка пронеслася на південь, від східного Техасу до Південної Кароліни, Джорджії і Флориди.

Найбільш потужні торнадо вдарили 28 лютого по штатах Міссурі та Іллінойс. Швидкість вітру досягала 290 км/год.