За 2016 рік більше 300 життів було врятовано завдяки супутникам NOAA

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Супутники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) входять до складу міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи «Коспас-Сарсат» (COSPAS-SARSAT). З її допомогою можна швидко виявити і встановити місце розташування аварійних радіомаяків, що подають сигнали лиха.

У 2016 році супутники NOAA допомогли врятувати 307 життів. Це найвищий показник з 2007 року, коли було врятовано 353 людини, повідомляє портал Phys.org.

Серед 307 випадків порятунку в минулому році 205 — це порятунку на воді, 23 — порятунки, пов’язані з крахом повітряних суден, 79 — порятунку на суші за сигналами індивідуальних приводних радіомаяків (PLBs).

Супутникова пошуково-рятувальна система «Коспас-Сарсат» була запущена в 1982 році. З того часу з її допомогою було проведено понад 41 000 рятувальних операцій, у тому числі понад 8000 в США і прилеглих водах.