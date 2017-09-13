За яких умов можливе існування прибульців

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Американські астрономи прорахували різні сценарії виникнення інопланетних цивілізацій і прийшли до висновку, що вони повинні бути дуже рідкісними, але при цьому здатні налагодити контакт з людиною з будь-якої точки Галактики, йдеться в статті, опублікованій в електронній бібліотеці arXiv.org



«У травні 1961 року президент Кеннеді заявив про те, що США відправить людей на Місяць і поверне їх назад в найближчі 10 років. Ця мрія здійснилася у липні 1969 року, заповнивши одну з важливих сторінок в історії освоєння космосу. У зв’язку з цим дуже складно повірити, що нічого подібного не відбувалося в інших куточках Всесвіту. І тому ми дуже довго думаємо над тим, як говорив ще Енріко Фермі – куди пропали всі ці прибульці?», — пишуть Хорхе Соріано (Jorge Soriano) і його колеги з Міського університету Нью-Йорка (США).

Понад півстоліття тому американський астроном Френк Дрейк розробив формулу для обчислення кількості цивілізацій у галактиці, з якими можливий контакт, намагаючись оцінити шанси на виявлення позаземного розуму і життя.

Фізик Енріко Фермі у відповідь на досить високу оцінку шансів міжпланетного контакту за формулою Дрейка сформулював тезу, яка зараз відома як парадокс Фермі: якщо інопланетних цивілізацій так багато, то чому людство не спостерігає жодних їхніх слідів? Цей парадокс вчені намагалися вирішити безліччю способів, найпопулярнішим з яких є гіпотеза «унікальності Землі».

Вона говорить про те, що для появи розумних істот необхідні унікальні умови, по суті, повна копія нашої планети. Інші астрономи вважають, що ми не можемо зв’язатися з інопланетянами з тієї причини, що галактичні цивілізації або зникають дуже швидко, щоб ми могли їх помітить, або ж тому, що вони активно приховують факт свого існування від людства.

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Соріано і його колеги вирішили з’ясувати, чому ми досі не натрапили на братів по розуму, прорахувавши різні варіанти їх еволюції та часу існування.

У цих розрахунках вчені спиралися на дві прості речі – не всі населені планети можуть стати притулком для розумного життя, і середній час їх існування може сильно варіюватися, залежно від частоти виникнення гамма-спалахів, вибухів наднових і інших галактичних катаклізмів, здатних знищити життя на окремо взятій планеті.

Керуючись цими ідеями, вчені спробували примирити парадокс Фермі і формули Дрейка, прорахувавши такі сценарії існування інопланетян, які б відповідали і тій, та іншій ідеї. Для цього вчені додали до формули Дрейка два нових параметри – частку «розумних» цивілізації, що володіють засобами міжзоряного зв’язку, і час їх існування.

Як показують розрахунки, розумні, але невидимі для нас цивілізації прибульців дійсно могли або можуть існувати в нашій Галактиці, однак частка їх серед загальної кількості розумних інопланетян буде вкрай малою – близько 0,5%. Це помітно ускладнює їх пошуки і пояснює те, чому ми їх не спостерігаємо сьогодні.

При цьому час існування цих цивілізацій може бути досить великим – близько 300 тисяч років – і тому вони в принципі могли б налагодити контакт з людством з будь-якої точки галактики, якщо б знали про його існування. Пошук їх слідів, як вважають Соріано і його колеги, буде можливий тільки в майбутньому, коли буде відкрито більшу кількість «двійників» Землі і повноцінних аналогів нашої планети спадкоємцями сучасних космічних телескопів НАСА.