Забруднене середовище вбиває 1,7 мільйона дітей за рік

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Чверть всіх випадків смерті серед дітей у віці до п’яти років пов’язана з нездоровим або забрудненим середовищем, включаючи забруднення води і повітря, вторинний дим і повна відсутність або недолік гігієни. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я в понеділок, 6 березня.



Антисанітарне навколишнє середовище здатне призводити до летальних випадків діареї, малярії та пневмонії, йдеться в доповіді ВООЗ, і вбивати 1,7 мільйона дітей в рік.

«Забруднене довкілля найбільш небезпечне для маленьких дітей, — наголошується в заяві генерального директора ВООЗ Маргарет Чен. — Органи і імунна система, а також невелике тіло і дихальні шляхи роблять їх особливо вразливими до хвороб в умовах брудного повітря і води».

У своїй доповіді «Успадкувати життєздатний світ: Атлас здоров’я дітей та навколишнього середовища» ВООЗ заявила, що шкідливий вплив може початися в утробі матері, а потім продовжуватися, якщо немовлята і діти молодшого віку піддаються впливу брудного повітря або вторинного диму всередині і поза приміщеннями.

Такі умови збільшують ризик розвитку дитячої пневмонії, хронічних респіраторних захворювань, таких як астма, серцевих захворювань, інсульту й раку, говориться в доповіді.

У документі також наголошується, що в будинках, в яких не має доступу до безпечної води та санітарії або забруднених димом від таких видів палива, як вугілля або гній, що використовуються для приготування їжі та опалення, діти піддаються більшому ризику діареї і пневмонії. За словами вчених, шкідливі речовини потрапляють в організми дітей через продукти харчування, повітря і воду.

Марія Нейра, експерт ВООЗ по громадській охороні здоров’я, закликала уряди вжити заходів, спрямованих на те, щоб зробити всі райони безпечними для дітей. «Інвестування в усунення екологічних ризиків для здоров’я, поліпшення якості води або використання більш екологічних видів палива, важливий крок до порятунку мільйони життів», — сказала вона.