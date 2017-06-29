Забудькуватість корисна для розвитку інтелекту

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Забудькуватість дозволяє мозку видаляти непотрібні спогади і звільняти місце для актуальної інформації, з’ясували вчені з університету Торонто.



Медики провели ряд досліджень в дитячому відділенні, що працює при університеті лікарні і з’ясували, що забудькуватість викликана появою відповідальному за пам’ять відділу мозку, гіпокампі нових нейронів. Тоді як спогади мозок зберігає зв’язки між вже існуючими нейронам.

Вбудовуючись в гіпокамп, нові клітини утворюють свої зв’язки і «перезаписують» пам’ять. Неактуальна інформація, яка міститься у сполуках старих нейронах, при цьому стирається. Вчені вважають, що активність утворення нових нейронів у гіпокампі дитини може пояснювати те, що людина з віком втрачає багато дитячих спогадів.

Автори дослідження називають забудькуватість головною функцією пам’яті, оскільки мозку важливо не витрачати ресурси на несуттєві деталі, а фокусуватися на інформації, яка дозволить приймати оптимальні рішення в реальному світі. Наявність маси суперечливих спогадів лише ускладнить цей процес, вважають вчені.