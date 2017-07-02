Зачем мне гималайская соль в сауне

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(Оцініть статтю!)

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Кто из нас не любит хорошую баню или сауну? Попариться вместе с друзьями, а потом нырнуть в холодный бассейн или прямо в сугроб, если сейчас зима — настоящее удовольствие. Вот только со временем обычная сауна приедается и хочется чего-то нового.

Новые краски впечатлениям добавляют правильная обстановка и специальные соли, которые можно использовать при нахождении в бани. Дело в том, что соль имеет в своём составе множество минералов, которые благотворно влияют на организм, если её правильно использовать.

Само собой, речь идёт не о кухонной рассыпчатой. В процессе нагрева минералы соли выделяют полезные целебные свойства. Именно такая гималайская соль, правда, при её использовании важно следить за влажностью. Её процент не должен превышать 50%.

В составе гималайской соли порядка 90 микроэлементов. Они при нагревании выделяют ионы, которые оказывают положительное влияние на организм, обогащая его:

натрием,

барием,

йодом и так далее.

Это отличная терапия бронхита и других заболеваний носоглотки. Использование гималайской соли позволяет превратить пребывание в сауне в полезную оздоровительную процедуру. Но чтобы эффект был тем, который вы ожидаете — не забудьте проверить состояние вентиляции. Из-за чрезмерной влаги гималайская соль начнёт крошиться и разваливаться.

Чем полезна

Перед тем как использовать гималайскую соль в сауне, необходимо знать о её полезных свойствах, к таким причисляют:

Лечение сердечнососудистых болезней.

Восстановление нарушенного объёма веществ.

Улучшение усвоения микроэлементов.

Борьба с нервными расстройствами.

Гималайская соль весьма эффективна во время бессонницы.

Гималайская соль лечит высыпания на коже и даже псориаз. Выглядит вещество совсем не так, как кухонный аналог. Мало того, оно больше походит на кирпич, что по цвету, что по консистенции.

Как использовать

Теперь о главном, мы мужчины довольно непритязательны, по большому счёту. Тем не менее женщины стимулируют нас стремиться к чему-то новому. Также было и с гималайской солью. Если девушка хочет сауну с ароматической солью, то мужчина должен её организовать. Здесь без вариантов. Но кто сказал, что нам не нравится приятный запах и ощущение расслабления и силы в мышцах, которое испытываешь после нескольких заходов?

Мало того, усилий для создания нужного эффекта требуется минимум. Просто выложите соль по периметру парной. При желании можно сделать даже панно, хотя по мне это излишество.

Забавно, что если добавить LED-освещение, то можно добиться эффекта нахождения в пещере. Я пару раз видел такое, и выглядит это невероятно. Особенно если правильно подобрать цвет. Представьте, что вы оказываетесь в пещере, заполненной голубым или оранжевым сиянием. И наконец, если установить ленту с контроллером, то с лёгкостью можно добиться эффекта интимности. А потом можно будет воплотить все самые сокровенные эротические фантазии в жизнь. В такой атмосфере девушка точно не откажет.

Оценив самые популярные проекты, я пришёл к выводу, что самый шик — это вымостить пол солёным кирпичом и пустить Led-ленту по полу. Таким образом можно добиться эффекта «подземного озера», на берегу которого исполняются желания. Также не стоит забывать, что гималайская соль — это натуральный антисептик. Честно говоря, девушка мне уже все уши прожужжала о пользе тех или иных веществ для кожи. Но зато она у неё такая нежная…

В общем, быть моей сауне с полом из гималайской соли. К тому же с моим гайморитом возможность создать океанический климат у себя во дворе многого стоит. Солёный воздух позволяет забыть о проблемах с носом и носоглоткой.

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