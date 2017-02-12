Загадка атмосфери стародавнього Марса

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Те, що на стародавньому Марсі текли потоки води, давно є загальновизнаним фактом. Сліди діяльності H2O видно всюди: в залишених нею протоках, в масивних осадових відкладах, і навіть в каналах, прорізаних камінням, викинутими вглиб суші мегацунамі. Вчені навіть підрахували, скільки саме води раніше було на червоній планеті. Але все це породжує закономірне питання: як Марс міг підтримувати гідросферу?

Зараз середня температура на поверхні планети складає -40 градусів. Але в ті далекі часи, Сонце світило на третину слабкіше, ніж зараз.

Вважається, що в давнину атмосфера Марса була значно щільнішою і за рахунок парникового ефекту забезпечувала більш високу температуру на поверхні, ніж зараз, що забезпечувало можливість існування води в рідкому вигляді.

Але у цієї теорії є проблеми. Ще кілька років тому вчені звернули увагу, що на Марсі набагато менше покладів карбонатів (мінералу, що утворюється при взаємодії води і вуглекислого газу), ніж повинно бути виходять з передбачуваного складу його давньої атмосфери. І ось, нові дані від марсохода Curiosity теж свідчать про те, що атмосфера стародавнього Марса була не такою щільною, як це прийнято вважати.

Вся справа в тих же самих карбонатах. Точніше в їх відсутності. Кратер Ґейла, який зараз вивчає Curiosity, 3.5 мільярда років тому заповнювало озеро, що залишило після себе шари осадових відкладень. Curiosity неодноразово досліджував їх, але так і не знайшов у них слідів карбонатів. Це означає, що під час утворення цих відкладів рівень СО2 в атмосфері планети був в 10 – 100 разів менше рівня, що забезпечує температуру на поверхні вище точки замерзання води.

Таким чином, по факту явне протиріччя. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що озеро в кратері було приховане товщею льоду. Але в такому разі у відкладах повинні були залишитися певні сліди, а їх Curiosity не знайшов. А якщо озеро було відкритим, значить астрономи щось проґавили. Можливо, стародавня марсіанська атмосфера мала зовсім інший склад, ніж прийнято вважати. А можливо вся справа в якомусь більш глобальному факторі, який забезпечував необхідний підігрів Марса.