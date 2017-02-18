Загадкова гігантська кільцева структура в Німеччині (фото+відео)

Вивчення маловідомих наукових карт, дає приголомшливі результати. Нещодавно я натрапив на цікаву карту рельєфу південних берегів Балтики, де недалеко від узбережжя на території Німеччини біля міста Кулен-Вендорф, добре видно гігантську кільцеву структуру, що складається з декількох кілець неймовірних розмірів.
У центрі цієї
Знахідка дійсно цікава, що це — величезний ударний кратер виник від падіння гігантського метеорита або штучне утворення, якогось величезного міста, яке побудоване, як Атлантида у вигляді кілець?
Ніякої інформації про цю кільцеподібну структуру гігантських розмірів ніде немає. На супутникових знімках в цьому районі можна побачити лише озера, які заповнюють
Що ж знаходиться під озером Міко в самому центрі цього дивного утворення — залишки гігантського метеорита, що впав в це місце мільйони років тому або залишки стародавніх міст невідомої цивілізації?