Загадкова гігантська кільцева структура в Німеччині (фото+відео)

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Вивчення маловідомих наукових карт, дає приголомшливі результати. Нещодавно я натрапив на цікаву карту рельєфу південних берегів Балтики, де недалеко від узбережжя на території Німеччини біля міста Кулен-Вендорф, добре видно гігантську кільцеву структуру, що складається з декількох кілець неймовірних розмірів.

У центрі цієї кільцевої структури , зараз розташоване озеро Міко . Штучне Озеро, наповнюється притоками річки Варнов. Це озеро розташоване в самому центрі дивного утворення. Середня глибина озера 70 см. Площа: 61 га. Поруч знаходиться місто Кулен-Вендорф — комуна в Німеччині, в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Пархим. Населення становить 940 осіб. Займає площу 49,60 км2.

Знахідка дійсно цікава, що це — величезний ударний кратер виник від падіння гігантського метеорита або штучне утворення, якогось величезного міста, яке побудоване, як Атлантида у вигляді кілець?



Ніякої інформації про цю кільцеподібну структуру гігантських розмірів ніде немає. На супутникових знімках в цьому районі можна побачити лише озера, які заповнюють внутрішні кільця цієї структури, але саму структуру практично не видно, а на реально існуючій науковій карті рельєфу, ця структура видно відмінно .

Що ж знаходиться під озером Міко в самому центрі цього дивного утворення — залишки гігантського метеорита, що впав в це місце мільйони років тому або залишки стародавніх міст невідомої цивілізації?