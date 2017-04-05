Загадковий спалах в далекій галактиці

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Три роки тому, коли орбітальна обсерваторія «Чандра» оглядала ділянку неба під назвою Chandra Deep Field-South, прилади зафіксували спалах в раніше нічим не примітній плямі космічного простору. Щось просто спалахнуло в ночі і згасло.

Протягом декількох годин 1 жовтня 2014 року рентгенівські промені від далекої галактики були в тисячу разів яскравіше, ніж весь звичайний світ цієї карликової точки в сузір’ї Піч (лат. Fornax), розташованої на відстані 11 мільярдів світлових років від Землі.



Астрономи губляться в здогадах про природу спалаху.

«Спостережувана подія не відповідає ніяким відомим явищам», — говорить Франц Бауер, астроном з Католицького університету Чилі і провідний автор звіту, опублікованого в журналі Science.

Найбільш вірогідне пояснення, яке наводить доктор Бауер, полягає в тому, що рентгенівські промені є запізнілим свіченням від сплеску гамма-випромінювання, що спостерігається збоку. Воно могло бути викликано потраплянням масивної зірки в чорну діру, зіткненням пари щільних зоряних залишків, які називаються нейтронними зірками, або гамма-випромінюванням галактики в одному напрямку. Якщо промінь пройде повз Землю, то всі астрономи будуть бачити це слабке світіння.

«Але в такому випадку типове світіння було б у сто раз більш інтенсивним, якщо тільки це не була якоюсь надзвичайно слабкою подією, що відбулася набагато далі від маленької галактики», — пояснює Бауер.

За іншою версією астрономів, це була зірка, розірвана на частини чорною дірою. Але тоді спектр рентгенівських променів повинен бути іншим.

«Що ж сталося в той момент на краю Всесвіту? Жодна з відомих космічних катастроф за своїми ознаками не вкладається в характер спалаху. І єдине, що нам залишається — шукати більше прикладів», — підсумував дослідник.