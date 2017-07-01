Загадкове кладовище морських черепах біля берегів Малайзії (відео)

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Кладовище морських черепах, глибоко заховане під островом Сіпадан (недалеко від Борнео) в Малайзії, являє собою мережу тунелів і заповнено скам’янілими рештками цих плазунів.

У Мережі з’явилося відео, зняте в одному із найбільш вражаючих і загадкових місць Тихого океану. Мова про цвинтар морських черепах, глибоко захованих в районі острова Борнео (Малайзія).

Таємниче поховання розташовується на глибині 18 метрів і являє собою лабіринти тунелів, заповнені десятками скам’янілих рештків плазунів. Серед них покояться і скелети зовсім крихітних черепах.

Знаменитий Жан-Ів Кусто знав про це місце і порівнював його з міфічними кладовищами слонів в Африці.

Вчені досі не знають, чому стільки черепах загинуло в морській печері і як тут опинилися черепахи, які тільки з’явилися на світ. Адже, як відомо, самки відкладають яйця черепах у піску на березі океану. Але ніяк не під водою, і вже тим більше не в глибоких підводних печерах.