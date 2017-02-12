Загадкові електричні урагани Землі, зняті з МКС (відео)

Європейське космічне агентство оприлюднило зйомки «ельфів» і «фей» — загадкових електричних ураганів Землі, знятих в 2015 році з борту МКС.
Багато років ці атмосферні явища залишалися невивченими і навіть у науковій літературі заробили сумнівні прізвиська «ельфів» і «фей».
У 2015 році астронавтові ЄКА Адреасу Могенсену вдалося зробити фото і відео цих блакитних штормів з допомогою найчутливішого обладнання на борту МКС.
І тільки зараз національний космічний інститут Данії опублікував результати дослідження цих блакитних спалахів, які досягають кілометра завширшки і виникають на висоті близько 18 кілометрів. Серед найдовших виявився спалах, що простягся майже на 40 км. Європейське космічне агентство опублікувало відео, зняте Могенсеном під час проходження станції над Бенгальською затокою.
Натхнення: