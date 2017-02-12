Загадкові електричні урагани Землі, зняті з МКС (відео)

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Європейське космічне агентство оприлюднило зйомки «ельфів» і «фей» — загадкових електричних ураганів Землі, знятих в 2015 році з борту МКС.

Багато років ці атмосферні явища залишалися невивченими і навіть у науковій літературі заробили сумнівні прізвиська «ельфів» і «фей».

У 2015 році астронавтові ЄКА Адреасу Могенсену вдалося зробити фото і відео цих блакитних штормів з допомогою найчутливішого обладнання на борту МКС.

І тільки зараз національний космічний інститут Данії опублікував результати дослідження цих блакитних спалахів, які досягають кілометра завширшки і виникають на висоті близько 18 кілометрів. Серед найдовших виявився спалах, що простягся майже на 40 км. Європейське космічне агентство опублікувало відео, зняте Могенсеном під час проходження станції над Бенгальською затокою.