Загадкові радіосигнали видаються інопланетними космічними кораблями

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Американські астрономи назвали можливе призначення швидких радіоспалахів — сигналів, які, як вважають автори дослідження, можуть здійснювати інопланетні цивілізації.

Параметри сплесків, на думку авторів, підходять для розгону в космічному просторі кораблів на світлових вітрилах. Це, як вважають вчені, є додатковим свідченням на користь того, що незвичайні сигнали породжені інопланетними цивілізаціями.

Вчені також оцінили терміни, протягом яких подібного роду імпульси, які виходять з Чумацького Шляху, будуть зареєстровані жителями Землі. Це може відбутися приблизно через 300 років. Сам сигнал прийде з відстані 10-20 кілопарсеків.

Джерелом швидких радіоспалахів (коротких спалахів, що призводять до викиду в космос величезних енергій) досі є відмінні від галактики Чумацького Шляху. До теперішнього часу зареєстровано 17 таких сигналів, походження яких дотепер не ясно.