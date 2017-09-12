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Загадкові сфери виявлені в океані біля узбережжя Норвегії, Швеції та на Алясці

в Фото 12.09.2017 68 пер.

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Великі драглисті сфери часто стали знаходити на дні океану біля західного узбережжя Норвегії. Багато дайверів бачили їх в цьому році. Вчені не можуть визначити, що це таке.


Дайвери бачили цього літа сфери, які стали набагато більшими, ніж коли їх побачили вперше. Ці сфери желеподібні, майже прозорі, розміром близько двох метрів в діаметрі.

Загадочные сферы обнаружены в океане у побережья Норвегии, Швеции и на Аляске
У липні та серпні цього року сім таких сфер були виявлені дайверами біля узбережжя Норвегії. Два аналогічні спостереження були зроблені біля берегів Швеції та один на Алясці. Ще одне в Туреччині.

 
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