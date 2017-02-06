Загадкові вогні над Таїландом (фото)

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Дивний розсип зелених вогнів біля берегів Бангкока зобразив з борту МКС астронавт Рейд Уісман. Знімок був зроблений з висоти більш ніж 320 км.

«Бангкок — яскраве місто. Поняття не маю, що це», — висловив здивування Уісман у своєму коментарі до фотографії. Теорії походження таємничого світіння коливалися від інопланетян до ядерних відходів і біолюмінісцентних водоростей. Але НАСА представило набагато більш звичайне пояснення.

Світло, зосереджене в районі Сіамської затоки, виходить від безлічі яскраво-зелених світлодіодних ліхтарів, які використовуються рибальськими судами для залучення кальмарів і інших морських мешканців.

В жовтні 2013 року на сайті проекту НАСА «Обсерваторія Землі» була опублікована стаття під назвою «Рибалки з Південної Америки та Південно-Східної Азії освітлюють океан потужними лампами для залучення планктону і риб, якими харчуються кальмари». Згідно цієї статті, кальмари, переслідуючи свою здобич, піднімаються до поверхні, де рибалкам легше зловити. Одна човен може перевозити більше сотні ламп, виробляючи цілих 300 кіловат світла.

Вперше вчені помітили «морське підсвічування» наприкінці 1970-х — початку 1980-х в ході роботи по складанню перших карт Землі в нічний час. «Ці вогні дозволяють розкрити повну картину нічної рибальської активності з вражаючою точністю», — сказав доктор Стів Міллер з Університету штату Колорадо, який займається вивченням супутникових даних.

Ці човни допомагають зробити Таїланд найбільшим у світі експортером кальмарів, проте в даний час безконтрольне рибальство в регіоні загрожує виснаженням рибних запасів. Не менше чверті населення світу зосереджена в восьми країнах, які межують із сусідньою Бенгальською затокою, і багато жителів повністю залежать від рибного промислу. Останні десятиліття влади прагнули до його розширення, але не враховували, що океан — це не бездонна яма ресурсів.

Крім надмірної експлуатації океану, екосистеми гублять забруднення навколишнього середовища і підвищення рівня моря через зміни клімату. Кілька великих річок, що впадають в затоку, приносять величезні потоки неочищених стічних вод, пластмаси, промислових відходів. Високе навантаження органічних забруднювачів в поєднанні зі зменшенням кількості риби може призвести до масового цвітіння водоростей і подальшому зниженню вмісту кисню у воді.

Минулого місяця міжнародна дослідницька група повідомила тривожну новину — «мертва зона» в затоці вже охоплює близько 60 000 квадратних кілометрів. Вчені попереджають, що ця ділянка океану наближається до переломного моменту, який буде мати серйозні наслідки для всіх океанів планети і глобального циклу азоту. Разом з тим рибальський колапс в регіоні може призвести до активізації конфліктів і масовому переміщенню населення.