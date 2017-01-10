Загроза з боку путінських хакерів

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«Ще до американських виборів накопичувалися свідоцтва про те, що російські кібервоїни взяли на мушку Європу, — зазначає редакція Financial Times. — Німецька розвідка вважає, що в травні 2015 року росіяни вторглися в комп’ютерну мережу німецького парламенту. Торік те, як російські пропагандистські механізми рвонулися сіяти ворожнечу з приводу міграційної політики Ангели Меркель, дуже багато говорило про наміри московських. Установи ЄС теж піддалися лавині кібератак. Також було точно встановлено, що Росія проводила таємні операції в підтримку вкрай правих націоналістичних сил у Східній Європі».

«Росія — далеко не єдина держава, що використовує зломи як форму шпіонажу. Діяльність Москви відрізняє зловмисне використання добутої інформації і поширення фальшивих новин для подальшого забруднення політичної атмосфери. Час для зливів в ході американських виборів, очевидно, було вибрано так, щоб послабити Хілларі Клінтон, кандидата від Демократичної партії», — йдеться в статті.

«У березні 2015 року Європейська рада створила робочу групу East StratCom для спостереження за російською дезінформацією. Поки вона фінансується недостатньо. Це повинно змінитися. Європейські чиновники повинні скрупульозно аналізувати природу цієї загрози і відрізняти сигнал тривоги від простого шуму. Терміново необхідна інтегрована, добре забезпечена ресурсами стратегія», — резюмує редакції.

Джерело: Financial Times

Натхнення: inopressa.ru