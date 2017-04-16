Замовити сонячну черепицю від Tesla можна буде вже в квітні

Замовити сонячну черепицю від американського підприємства Tesla можна буде вже в квітні цього року. Інформацією поділився голова інноваційної компанії Ілон Маск.

Tesla Inc. і SolarCity минулої осені представили на суд публіки дах, повністю виконаний зі сонячних панелей. Таку «енергетичну» черепицю можна використовувати не тільки для житла, але і для автомобілів. До того ж вона випускається в двох колірних варіаціях.

Дана ідея повинна була підкреслити і виділити переваги інтеграції компанії SolarCity з Tesla, показавши необхідність злиття. Адже перша спеціалізується на створенні сонячних батарей, а друга є знаменитим у всьому світі виробником електромобілів. Ілон Маск анонсував майбутній старт продажів, але при цьому не розсекретив вартість такого даху.

Глава Tesla Inc. обмежився лише заявою, що подібний винахід буде коштувати дешевше вартості даху і сонячних панелей при купівлі окремо завдяки новим матеріалом. Зараз компанія усіма силами намагається домогтися визнання ще й на цьому терені, створюючи сучасні технологічні дахи.